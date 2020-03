El Gobierno de la Comunidad de Madrid se somete a las pruebas del coronavirus

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se está sometiendo hoy a las pruebas del coronavirus tras confirmarse anoche el positivo de la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín. Asimismo los equipos de limpieza están procediendo ahora a la desinfección de la Consejería.

Martín anunció en su cuenta de Twitter que había dado positivo: “Desde el domingo noche que tuve fiebre he estado en casa siguiendo las indicaciones médicas. Me acaban de confirmar positivo en COVID-19. Me encuentro bien y con confianza absoluta en nuestros profesionales sanitarios”. Es la primera integrante del Gobierno autonómico que padece la enfermedad.

Martín se había ausentado tanto de los dos Consejos de Gobierno de esta semana, el extraordinario del lunes y el ordinario de este miércoles, así como del acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M organizado ayer en la Puerta del Sol.

Según los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo, el coronavirus ya ha dejado 40 fallecidos y cerca de 2.000 casos positivos en la Comunidad.