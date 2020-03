El sector MICE, uno de los más perjudicados por el coronavirus

Tras la medida del Gobierno de suspender cualquier evento que supusiera la concentración de más de mil personas, diferentes actos han sido aplazados o suspendidos como medida preventiva, teniendo esto un impacto directo en las empresas involucradas en los MICE, uno de los motores de desarrollo del sector servicios, que, sin embargo, ya están ofreciendo soluciones para que no se paralice por completo su actividad.

Los efectos del COVID-19

El coronavirus, cuyo brote ha sido declarado ya pandemia mundial por la OMS, está repercutiendo en todos los sectores económicos alrededor del mundo, dañando especialmente al turismo de negocios, dado que las empresas están prohibiendo los desplazamientos de sus empleados. Sin embargo, en España es Madrid —con más de la mitad de los casos confirmados— la metrópoli en la que más eventos internacionales y nacionales se han cancelado o han sido aplazados por ser el núcleo donde tienen lugar más reuniones, conferencias y exposiciones de esta índole.

El escenario de «contención reforzada» declarado en la capital desde el nueve de marzo ha provocado la cancelación de acontecimientos de todo tipo, pero son los eventos MICE algunos de los más afectados. Esta crisis sanitaria sin precedentes repercute, por tanto, en la industria, puesto que también ferias y congresos profesionales —tan importantes para la economía madrileña y española, en general— han sido pospuestos o directamente anulados en todo el país, dañando a un sector que es especialmente sensible a este tipo de emergencias. No obstante, las empresas ya están aplicando medidas y protocolos para que la actividad económica de esta industria clave para España no cese.

La tecnología, un medio para contener el virus

La pandemia ha incentivado a las empresas a fomentar el teletrabajo para paliar los posibles daños económicos, lo que ha supuesto que las compañías y la administración flexibilicen la jornada laboral y permitan esta forma de trabajar cada vez más extendida en el mundo. En este sentido, gracias a la innovación de empresas y organizadores de eventos ya tampoco es indispensable la presencia física en congresos, conferencias y reuniones, sino que pueden organizarse a través de videoconferencias en salas habilitadas para ello, en las que únicamente se encuentren las personas imprescindibles y de la localidad, impidiendo contactos innecesarios y desplazamientos que, como han señalado las autoridades sanitarias, están desaconsejados.

Así mismo, la responsabilidad de los promotores de eventos ha conllevado que no se celebren actos que legalmente podrían haberse llevado a cabo, sin embargo, son conscientes de la preocupación de la ciudadanía y de que empleando la tecnología es viable realizar los actos de forma que no se exponga a los asistentes. En consecuencia, aplicar la innovación a un sector primordial para el país hace posible continuar organizando reuniones y conferencias por vía telemática y usar el networking, evitando el riesgo de nuevos contagios que colapsen el sistema sanitario. Utilizar la tecnología es, además, la solución para limitar el contacto entre las personas reunidas y eliminar elementos de riesgo —como el material impreso—, ayudando a acotar cualquier mínimo riesgo de contagio.

En definitiva, existen sendas que permiten seguir organizando eventos de manera que, asegurando la salud de sus participantes, no se detenga la actividad económica del sector MICE. Aun así, la expectativa es que con las restricciones impuestas y el compromiso personal de cada ciudadano —sin olvidar el colectivo de una sociedad solidaria— la propagación del COVID-19 se frene y se vuelva a una situación de normalidad para poder celebrar eventos en lo que ver, comunicar y tener la oportunidad de vivir in situ diferentes experiencias. De cualquiera de las maneras, el sector se está preparando y los eventos aplazados tendrán lugar cuando la situación se haya controlado, haciendo resurgir al sector con más fuerza.