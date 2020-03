Ayuso pide a Sánchez una línea extraordinaria de liquidez al cero por ciento

Madrid afronta la peor emergencia sanitaria que haya tenido nunca sin ayuda económica del Gobierno central. Es el mensaje que le ha transmitido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno en una carta que le ha remitido después de la videoconferencia con presidentes autonómicos. Por eso le ha pedido a Pedro Sánchez que abra una línea extraordinaria de liquidez al 0% “para que las comunidades autónomas podamos abordar los gastos extraordinarios que se acumulan” y que se comprometa a que dichos gastos no computen para los compromisos de estabilidad presupuestaria. Y es que, la previsión de gasto que ha hecho Díaz Ayuso asciende ya a 1.195 millones y “la situación se torna más difícil sin la liquidez necesaria para afrontarla”.

Ayuso ha recordado a Sánchez en su misiva las deudas pendientes que el Gobierno central tiene con la Comunidad, uno de los argumentos por los que la Comunidad de Madrid no puede elaborar presupuestos para este año. El Gobierno aún no ha pagado a Madrid los 377 millones que le debe correspondientes al IVA de 2017, ni los 54 millones que no se abonaron en 2019 por las entregas a cuenta de este año, por los que la Comunidad ha interpuesto sendos recursos judiciales, expone en la carta.

La presidenta regional pide, además, que el Gobierno central no bloquee la compra de material sanitario que está previsto que llegue en 24 horas. “Necesitamos esos aviones que hemos fletado desde China con material sanitario”, dice. “Estaría incurriendo en una dejación de funciones si confundo lealtad institucional con inacción (...) tengo que garantizar una correcta atención a todos y cada uno de los madrileños que requieran de un sistema sanitario que es considerado referente mundial”, dice justificando el hecho de que haya tomado la iniciativa de compra de material sanitario.

Del mismo modo recuerda a Sánchez la necesidad de que se mantengan hoteles abiertos para personal sanitario, migrantes o turistas que se han quedado atrapados en Madrid en medio de la crisis y reclama un marco jurídico para las clínicas sanitarias y centros de fisioterapia y masaje.