Frederic Raurell: “No todos los centros educativos tienen la misma madurez digital”

Frederic Raurell cree que no hay marcha atrás en la digitalización del mundo educativo al que están más acostumbrados los países con climas extremos. Este experto en dirección y transformación de Instituciones Educativas, en formación del profesorado y, además, docente, cree que los centros han recorrido un camino, pero la situación actual nos hará reflexionar sobre si ha sido suficiente. Parte de la idea de que la tecnología y el ámbito digital son, en general, motivadores para los alumnos. De hecho, ha podido comprobar en su faceta como docente en Bachillerato que, en multitud de ocasiones, al presentar una herramienta digital se ha encontrado con que los alumnos le presentaban dos o tres más que hacían las mismas funciones o mejor. “Su curiosidad les hace estar al día y utilizarlas de una manera que a mi no se me había ocurrido”, dice el también secretario de Educación de Edutech Cluster.

-¿Cómo cree que vamos a terminar este curso?

Creo que aún no podemos tener claro el escenario final del curso, todo dependerá de cómo evolucione la pandemia y el calendario final que establezcan las administraciones educativas.

Si hipotéticamente la actividad académica se reanudase el 20 de abril tendríamos dos meses para finalizar el curso. En el caso de bachillerato es más complejo puesto que el final de curso es en mayo para preparar la Selectividad, que aún no tiene fecha.

- El alumno con bajo rendimiento presencial, ¿también lo tiene online o esta nueva forma de aprender 100% a distancia puede ser un elemento motivador para evitar fracaso escolar?

La tecnología y el ámbito digital son, en general, motivadores para los alumnos, pero el bajo rendimiento escolar tiene múltiples factores, trastornos de aprendizaje, de conducta o sociales. Es complejo hacer una generalización.

-¿Es lo mismo la educación a distancia en Primaria que en la ESO o Bachillerato?

A cada etapa educativa hay que adaptar las herramientas de trabajo online en función de la madurez del alumnado. En general podemos pensar que los alumnos más mayores tienen más competencias digitales, pero para ello es indispensable fomentarlas desde las edades más tempranas, porque la adaptación es mucho más sencilla.

- ¿Cree que se debería ampliar el calendario escolar?

El calendario escolar tiene multitud de condicionantes, evaluaciones finales, gestión de grupos del próximo curso, etc. Quizás se podría añadir al curso una semana, pero las medidas deberán contemplar acciones diversificadas.

-¿Hay equidad digital? No todos los centros educativos tienen la misma madurez digital para impartir conocimientos a distancia, ¿esto no puede ampliar la brecha educativa que ya existe de por sí en España y que queda constatada en el informe Pisa?

La situación derivada del coronavirus ha puesto en valor los Entornos Virtuales de Aprendizaje. A fecha de hoy no todos los centros tienen la misma madurez digital, por múltiples razones. La Comisión Europea publicó en 2019 cuáles deberían ser los estándares de digitalización de los sistemas educativos de la UE.

Creo que es necesaria una reflexión sobre la competencia digital que deberían tener nuestros alumnos de forma equitativa y establecer planes estratégicos para conseguirlo. Si no lo hacemos tendremos una brecha digital no deseable en las nuevas generaciones.

- ¿Qué pautas debe seguir un profesor para impartir educación a distancia?

Los Proyectos Educativos de cada centro deben establecer el modelo de intervención con sus alumnos y es en este contexto que sus docentes deben articular las metodologías de intervención en el aula.

Las metodologías digitales van más allá de las herramientas, es una manera de trabajar que permite unas posibilidades de intervención diferentes. Es en este contexto donde los centros educativos deben establecer los planes de formación de sus docentes para poder llevar a cabo estas nuevas prácticas.

-¿Cómo se pueden resolver las tutorías a distancia?

En un contexto como el actual de confinamiento el contacto que puede mantener el tutor con sus alumnos tiene un valor muy importante, en primer lugar, emocional, para que no se diluya el vinculo con el grupo, en segundo lugar, de orientación académica, para que el trabajo que realiza el alumno tenga una evaluación y seguimiento.

-¿Qué aprende el mundo de la educación de este confinamiento?

Que los Entornos Virtuales de Aprendizaje pueden reforzar de forma muy importante el trabajo que los docentes realizan de forma presencial, complementándola, y en situaciones de aislamiento, permiten que los alumnos continúen sus actividades académicas. En países con climas extremos tienen una larga experiencia en este sentido.

-¿Es costoso digitalizar una organización educativa?

La digitalización es un proceso que abarca cuatro dimensiones de los centros educativos: las infraestructuras, la organización, la práctica pedagógica y una mentalidad centrada en la cultura del cambio. Esto exige un esfuerzo, económico, organizativo y de formación del profesorado. Hemos recorrido un buen camino, pero la situación actual nos hará reflexionar sobre si es suficiente.

-¿Cómo cree que va a evolucionar la industria que da servicio al mundo educativo? ¿Y las editoriales?

Actualmente las empresas que dan soporte a la digitalización de la educación buscan las mejores estrategias para poder dar el mejor servicio a los centros educativos, desde organizarse en un clúster que agrupa todo el conocimiento, abierto a la participación del sector educativo y las universidades, Edutech Cluster, a buscar la simplificación y la calidad para implementar todo tipo de herramientas digitales, teniendo en cuenta la realidad económica del sector.