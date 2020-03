Madrid

La Comunidad de Madrid pide a Educación que no existan diferencias sustanciales entre regiones en la forma de evaluar la EBAU Se trata de no perjudicar a los alumnos que no hayan trabajado un bloque del temario tras la suspensión temporal de la actividad educativa por el coronavirus. También traslada al Ministerio su intención de convocar las oposiciones de profesores de Secundaria para este año,