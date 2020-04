Ayuso pide a Sánchez una estrategia sanitaria clara “para no darnos tiros en el pie”

Falta una política sanitaria clara que no arrastre a la economía del país. Es uno de los mensajes que ha transmitido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una nueva videoconferencia mantenida con los presidentes de las comunidades autónomas sobre la evolución del coronavirus (COVID-19). Y lo ha dicho a la vista de que, aunque el verano pueda darnos un descanso en cuanto a contagios, no se descarta una posible nueva oleada en otoño. “Si no hay una política sanitaria concreta de cómo abordar esto hacia adelante estamos perjudicando a la economía de manera innecesaria. Necesitamos un control pero también hacer estudios de epidemia con grupos de población y proteger a los más delicados, como los pacientes oncológicos”, ha advertido la presidenta en una nueva Conferencia de Presidentes celebrada hoy. Esta estrategia sería necesaria para “no darnos más tiros en el pie de los innecesarios”. Entre otras cosas porque "España está teniendo un buen papel en general si tenemos en cuenta las altas de los pacientes que se han curado,

Ayuso cree que ahora necesitamos estudios que permitan saber qué ciudadanos se han contagiado y, una vez curados, tienen ya anticuerpos. Eso permitiría marcar una estrategia que permita, a su juicio, el retorno a la normalidad en los trabajos. De este modo, el que ya lo ha pasado pueda acudir a su empresa a trabajar o siga teletrabajando. “Hay muchos países que están haciendo sus políticas de prevención en este sentido”, ha dicho.

La presidenta regional cree que a la hora de hacer test masivos, se debe priorizar a los grupos que están expuestos al contacto más directo con la ciudadanía, es decir: sanitarios, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los Bomberos.

Turismo en verano

A la vista también de que el turismo es uno de los sectores más perjudicados y teniendo en cuenta los estudios que hablan de que el virus se propaga más lento en zonas con altas temperaturas, Ayuso también ha planteado que el Gobierno fomente una campaña de turismo nacional de cara al verano, teniendo en cuenta que los traslados al exterior van a quedar reducidos. De esta manera, entiende que se puede evitar la ruina del sector en comunidades que viven del turismo, sobre todo, en la temporada estival.

Ayudas a celiacos

Según ha informado la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña ha trasladado a Sánchez una propuesta para ayudar a los celiacos y ha pedido al Gobierno que rebaje el IVA de los productos sin gluten. También ha solicitado que a las familias afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), autónomos acogidos a la prestación extraordinaria y parados, se les conceda una ayuda de 100 euros al mes, que es el coste estimado por la compra de estos productos.

Falta de material sanitario

Díaz Ayuso ha vuelto a pedir material sanitario tanto para los profesionales como para los pacientes de COVID-19 y ha criticado que los datos sobre suministro que aporta el Gobierno no responda a la realidad ante el desabastecimiento que tiene Madrid aún. “Se dice que han llegado dos millones de mascarillas y esos dos millones son, como mucho, todo el material recibido, y solo en guantes son 1,2 millones. Seguimos estando bastante desabastecidos, como el resto de comunidades”.

Fondo de 2.000 millones

Además, Díaz Ayuso ha reiterado su petición de crear un fondo de 2.000 millones de euros no reembolsables para la Comunidad y, mientras que este no llega, que se deje al Gobierno regional endeudarse por esa cantidad, como ya trasladó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado viernes por carta. Por último, también ha criticado que el Gobierno esté pensando en crear una renta mínima universal y ha insistido en que hay que pensar en los empresarios, autónomos y comerciantes.

En el ámbito educativo, y ante la incertidumbre sobre fechas y calendarios, ha pedido “transparencia en fechas y políticas para ir volviendo a la normalidad, con un calendario que aclare la vuelta a las clases, la Selectividad o las oposiciones”.