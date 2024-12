Navidades en las bibliotecas madrileñas: estas son sus actividades gratuitas

La Comunidad de Madrid ha preparado una programación especial de Navidad en sus bibliotecas públicas, los días 26 y 27 de diciembre, con 11 talleres gratuitos y más de 185 plazas para facilitar la conciliación familiar y ofrecer alternativas de ocio para niños de 4 a 12 años durante las vacaciones escolares.

La propuesta Bibliotecas en Navidad 2024, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, acercará a los menores a disciplinas como el cine, el teatro, el arte, la ilustración, las manualidades o la lectura. Las inscripciones para poder participar se admitirán por orden de llegada a través del Portal del Lector.

Así, la Antonio Mingote del distrito de Latina acogerá un taller denominado From the page to the stage ¡Christmas!, que se impartirá íntegramente en inglés, y otro de dramatización donde los más pequeños podrán trabajar la imaginación y la expresión corporal. Esta última actividad también se ofrecerá en la Javier Marías de Moratalaz que, igualmente, ofertará ¡Bibliotelandia! Fascinados por la acción.

Por otra parte, la iniciativa Navidad del bosque encantado, en la José Acuña de Moncloa-Aravaca, contará con duendes, hadas y elfos, y en la Luis Martín Santos de Villa de Vallecas, los niños podrán crear sus propias manualidades con Hechizos mágicos en Navidad.

Asimismo, la Biblioteca Luis Rosales de Carabanchel ha programado Juegos con luz, un taller para experimentar con elementos lumínicos de manera práctica y visual, y la José Luis Sampedro de Chamberí se adentrará en la cultura anglosajona con relatos como Cuento de Navidad de Charles Dickens.

El séptimo arte será el protagonista en dos de estos espacios, la Miguel Hernández de Vallecas con la propuesta Trucos de cámara y efectos digitales, y la Elena Fortún en Retiro, con Navidad Stop-Motion donde los menores elaborarán un clip audiovisual con temática navideña. La creatividad y la diversión llegará también a la María Moliner del distrito de Villaverde y la José Hierro de Usera, donde aprenderán a crear adornos propios de estas fiestas utilizando diferentes técnicas y materiales. Por último, la Biblioteca Rafael Alberti en Fuencarral-El Pardo ofrecerá un Viaje por las Navidades del mundo, un taller orientado a descubrir cómo celebran estas fechas en distintas culturas a través de cuentos, canciones e instrumentos musicales. La programación completa de la campaña Bibliotecas en Navidad 2024 y la información de todas las actividades puede consultarse en el Portal del Lector.