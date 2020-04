“Mis videorecetas las baso en la cocina del confinamiento”

Cristina Ybarra es la propietaria y emprendedora de este proyecto llamado Kuc, en el madrileño barrio de Las Salesas, que en poco más de un año se ha convertido en uno de los restaurantes punto de encuentro de ideas gastronómicas y de ocio. Ahora comparte con el resto del sector momentos de incertidumbre sobre su negocio, pero ha decidido invertir su tiempo y focalizar sus esfuerzos en ser solidaria y ayudar a las personas más vulnerables de la mano de la ONG Word Central Kitchen del chef José Andrés.

- ¿Cómo estáis viviendo esta experiencia solidaria?

- Con un buen rollo increíble porque todos estamos a una. Yo empecé el primer día en cocina, luego sacando pedidos, embolsando, contando las bolsas para entregar a los bomberos antes del reparto. La labor da igual, lo importante es ser útil.

- ¿Cómo se está reconvirtiendo la actividad para los hosteleros en estos días de confinamiento y con sus establecimientos cerrados?

- Se trata de pasar el día a día intentando ser útiles en lo que sea. Yo cocino desde casa y cuelgo mis videorecetas utilizando lógicamente productos que se puedan comprar en el mercado de al lado de casa, podríamos llamarlo la “cocina de confinamiento”. Ahora no es el momento de enseñar a abrir ostras o cocinar productos sofisticados, pero sí de enseñar recetas ricas, sanas, equilibradas y sencillas.

- En tu opinión, ¿cuáles son las previsiones del sector para cuando este confinamiento termine?

- Todavía no sabemos. Suponemos que cuando nos dejen abrir no será desde el principio al cien por cien y las medidas de sanidad serán muy estrictas, en cuanto a aforo, por ejemplo.

- ¿Estáis consiguiendo colaboración de otros sectores para ayudaros como en los alquileres de vuestros establecimientos?

- En mi caso, lo que he conseguido de momento es que me lo aplacen pero iremos viendo cómo vamos a renegociar; no adelantamos nada con que nos aplacen los pagos porque al final nos vamos a encontrar con más deudas acumuladas. Queremos trabajar y no podemos así que el Gobierno nos tendrá que ayudar al menos quitándonos la cuota de autónomos hasta que todo se normalice.

- Aunque el panorama se presenta negro habrá que ser positivos, ¿no crees?

- Estamos deseando volver con muchos proyectos que se han parado, igual que nuestras ilusiones y queremos cuanto antes retomar todo para sacar nuestros negocios adelante. Yo soy una más de los muchos emprendedores que hay en esta ciudad y que desgraciadamente contemplan un futuro muy incierto. Ojalá haya una solución aceptable para nuestro sector.