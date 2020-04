Las últimas guardias de Ifema

El pabellón 9 de Ifema, el único de los tres que se pusieron en funcionamiento que continúa abierto, ha cumplido su primer mes convertido en hospital de campaña. Por él han pasado miles de infectados, esos enfermos que han encontrado consuelo en los sanitarios que se afanan día y noche en cuidar a los que se han visto golpeados por el implacable avance del coronavirus. Pocas decisiones han recibido el aplauso unánime en la gestión de la pandemia, pero si hay una que es fiel reflejo de este sentimiento de unidad es la puesta en marcha de este macrocentro sanitario que se levantó de la nada en apenas unas horas en la Feria de Madrid. Ahora, y si la tendencia positiva continúa, parece que a su actividad frenética le quedan horas. El director médico de Ifema, Antonio Zapatero, ha adelantado en declaraciones a Onda Cero que la clausura podría producirse el próximo viernes 1 de mayo.

Y es el que el runrún de los últimos días en los ya cada vez más vacíos pasillos del pabellón 9 de Ifema era general. Unos sanitarios preguntaban a otros si ya les habían comunicado cuándo debían volver o cuántas guardias les quedaban por hacer.

Si bien en un primer momento desde la Comunidad de Madrid se apuntó a que el cierre se llevaría a cabo en la primera quincena de mayo, la bajada en la presión asistencial ha motivado que los planes se adelanten. El mejor signo de que los hospitales ya están volviendo poco a poco a la normalidad es, precisamente, que ya haya fecha para clausurar el hospital de Ifema. «Calculo que en esta semana trasladaremos a algún paciente a hospitales de Madrid, especialmente a los de la UCI que tienen estancias mucho más largas», ha concretado Zapatero. Y es que desde el pasado viernes por primera vez no se ha producido ningún nuevo ingreso en el centro. De esta manera, a la par que no entran nuevos enfermos, las altas no paran de crecer, tanto que según los últimos datos se encuentran ingresados 165 pacientes, además de cinco pacientes que están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Este nuevo horizonte del 1 de mayo mejora aún más las previsiones que dio a conocer Díaz Ayuso la semana anterior. Entonces, la presidenta regional aseguró que parte del material sanitario se guardará en los sótanos del gran complejo ferial en previsión de que se pueda producir un repunte en los contagios.También se mantendrá toda la infraestructura y canalizaciones instaladas con fines médicos.

De todas formas, las autoridades sanitarias ya se encuentran buscando alternativas para habilitar otro nuevo hospital de campaña y que esté preparado en caso de urgencia. «Vamos a ir ganando tiempo al tiempo y aprendiendo de todo lo que nos ha enseñado el hospital de Ifema», aseguró Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid que se celebró el pasado viernes.

Ifema dejará tras de sí cifras de récord: 35.000 metros cuadrados de superficie y alrededor de 1.300 camas convencionales más casi un centenar de puestos de UCI, unas cifras que se podrían haber elevado hasta alcanzar una capacidad de atención de 5.500 pacientes en el caso de que hubiera sido necesario. Por fortuna, no lo ha sido, y aunque los números de fallecidos y enfermos son desoladores, estábamos preparados para lo peor.

Sentimientos encontrados

En las últimas noches en el pabellón había una extraña mezcla de sensaciones. Por una parte, reinaba una quietud inusual, y también la incertidumbre de qué ocurriría con cierto personal que se desplazó a Ifema y que trabajaba en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria, que por el momento permanecen cerrados. Además en estos servicios muchos médicos se encuentran de baja lo que además dificulta su reapertura. También reinaba la pena, por los que han fallecido y por los vínculos que se han establecido entre todos los sanitarios tras compartir una experiencia tan dramática y la alegría por las últimas altas.

Por otra parte, además del cierre de Ifema, dos hoteles medicalizados de la región tampoco atienden ya casos de coronavirus leves y se han revertido otras medidas organizativas como la apertura de centros de salud los fines de semana. En toda la región ha seguido cayendo el número de personas hospitalizadas, y según los últimos datos de ayer, se ha reducido en un 4,7 % desde el sábado hasta las 5.892 –291 menos– y también son menos los ingresados en unidades de cuidados intensivos, un total de 873, una bajada del 2,1 %.