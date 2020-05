Madrid peatonalizará 19 kilómetros de calles para evitar aglomeraciones

En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que se van a peatonalizar 19 kilómetros de las calles de la capital, “en todos los distritos”, con el objetivo de “evitar aglomeraciones” de personas durante esta Fase 1 del proceso de desescalada.

Almeida ha especificado que esta peatonalización contará con tramos de un kilómetro 1 kilómetro, en zonas como el Paseo de la Castellana, desde las calles Goya hasta la glorieta de Emilio Castelar, y desde Concha Espina hasta la plaza de Cuzco. La Calle Mayor y la Plaza del Cascorro también serán objeto de un ambicioso plan de peatonalizacion.

Estas calles permanecerán peatonalizadas los sábados, domingos y festivos, desde las 8:00 hasta las 22:00 horas. En general, serán 235.000 metros cuadrados de calles. “La batalla no está ganada, no podemos perder la cara de la epidemia. Debemos apelar a que cada uno tenemos la responsabilidad de salvaguardar no solo a nosotros, sino al resto de los madrileños. No nos podemos permitir ni un solo paso atrás", ha subrayado el alcalde.

Así, Martínez-Almeida ha señalado que los padres deben pasear separados y con un máximo de tres niños, y que el deporte debe practicarse manera individual, “no parándose en la calle para mantener conversaciones”, como así está sucediendo. “No es el momento de relajarnos ni de bajar la guardia”.

Hasta el momento, la Policía Municipal ha impuesto 35.800 sanciones por incumplir el desconfinamiento. “El fin de semana pasado vimos algunas escenas que no son admisibles y la Policía Municipal va a seguir actuando”, ha afirmado la portavoz municipal Inmaculada Sanz.