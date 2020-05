El teatro no para en La Cuarta Sala del Canal: Natalia Millán se pone hoy en la piel de Pardo Bazán

La Comunidad de Madrid, a través de los Teatros del Canal, presenta una nueva iniciativa virtual dentro de su programa de actividades del Año Galdós. Y es que, hoy martes 12 de mayo se cumplen 99 años del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán. Con ese motivo, la actriz Natalia Millán ofrecerá a partir de las 18 horas una mirada inédita a través de las páginas perdidas del diario de Pérez Galdós en las que el autor evoca a Pardo Bazán. De este modo, Millán será la encargada de desvelarnos los secretos de una relación que dio mucho que hablar en el Madrid en la época. Será a través de los textos de Raúl Losánez y bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, director artístico del Año Galdós.

Natalia Millán es actriz, bailarina y cantante. Con una extensa carrera dentro del mundo del espectáculo, tanto en teatro como en danza, ha participado en musicales tan exitosos como “Cabaret”, “Chicago” y “Billy Elliot”. Como actriz de televisión, su prolífico currículo incluye títulos como “Un paso adelante”, “Velvet” o “El Internado”. Millán ha trabajado bajo las órdenes de directores como Pilar Miró, José Luis Garci y Mateo Gil.

Esta pieza podrá seguirse en La Cuarta Sala del Canal y en redes sociales bajo las etiquetas #SinSalirDeCasa, #ElCanalEnCasa y #LaCuartaSalaCanal.

Teatro no presencial

Desde su estreno el pasado 27 de marzo, La Cuarta Sala del Canal está permitiendo que los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid continúen con parte de sus actividades de manera no presencial y promuevan la creación artística mientras duren las medidas adoptadas para la prevención del COVID-19.

De esto modo, este proyecto está reuniendo la creación de grandes artistas como Blanca Li, directora del centro y encargada de inaugurar La cuarta sala con una pieza titulada “She”, con motivo del Día Mundial del Teatro. Por otro lado, este escenario virtual ha contado con Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional de España, con “Pisando flores”, que tuvo una gran acogida recibiendo aplausos virtuales de seguidores procedentes de Chile o Países Bajos. Y es que La cuarta sala es un ejemplo de la proyección y el alcance internacional que posibilitan esta clase de iniciativas.

También Isabel Coixet ha colaborado con su vídeo “Llevando medicinas a mi madre”, en el que la directora de cine recorría las calles recitando el poema de Lou Reed “We are the people”; la cantante Edith Salazar interpretó al piano su obra “Besaré tu piel”; y una propuesta diferente llegó de la mano de la intérprete de danza contemporánea María del Mar Suarez, La Chachi, que aportó una escena muy doméstica con su “Yo me quedo en bata, Mariquilla. Diálogo cuarenteno con una bata”.