El fin de los aplausos

Querido Sanitario:

Se acabaron los aplausos... Y ahora, ¿qué? A día de hoy se han contagiado alrededor de 50.000 profesionales y 76 de ellos han fallecido. 76 familias rotas junto con el número de muertes globales debidas a esta pandemia del Covid-19.

Miles de sanitarios que han dejado sus casas, sus familias para no contagiarlas y proteger a sus seres queridos. Han puesto su vida en riesgo sin pensar, sólo para ayudar al otro y estar a la altura de las circunstancias y de su vocación.

Han ido a la guerra sin armas, en primera línea. A cambio, no reconocen ni tu contagio ni tu muerte como accidente laboral, por medio de las aseguradoras y el INSS.

No reconocen que vais a requerir una atención psicológica posterior y continuada debido al estrés que te ha supuesto esta crisis a nivel emocional. En el plano profesional, es posible que te hayas replanteado tu vocación, tu profesión. ¿Ha merecido y te merece la pena continuar con ella? Ahora es cuando más necesitáis que os cuidemos.

No puede caer en el olvido tu contagio, tu muerte, tu entrega al otro. Tiene que haber un antes y un después, no se puede volver al momento previo a esta pandemia. Las administraciones deben hacer autocrítica y aprender de esta experiencia para no repetir aquello en lo que se ha fallado.

Pero, sobre todo, lo que no se debe es volver a fallar; sólo se puede mejorar y nuestros responsables deben hacerlo. Nos lo deben las administraciones públicas y los políticos que nos representan. La sociedad ya lo ha reconocido, ahora les toca a ellos.

Es el momento de revisar nuestros servicios sanitarios, los recursos humanos, las condiciones laborales y económicas y adaptarlas a la necesidad real. No permitas que nos olviden ni nos dividan con argumentos estériles. Da un paso al frente y saca pecho como profesional sanitario que eres y por los que ya no están...

Se lo debemos. Va por ellos.