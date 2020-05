Nuevo caso de violencia de género en Madrid: “Ahora sí que te mato. ¡De aquí no sales!”

Tiene solo 28 años y lleva sufriendo malos tratos, al menos, desde el año pasado. Su pareja, un hombre de origen colombiano seis años menor que ella, la ha dado palizas tremendas de forma continuada pero nunca se ha atrevido a dar el paso de contarlo en una comisaría de Policía o llamando al 016, que no deja rastro en la factura telefónica. Vivían juntos en un pequeño piso del barrio de Usera (Madrid) y ella aguantó la penitente convivencia hasta el pasado 12 de mayo, cuando ya no pudo más. En una de las discusiones más violentas que mantuvieron, él la tiró al suelo, la golpeó más fuerte que nunca, cogió un cuchillo y la amenazó de muerte: “Ahora sí que te mato, de aquí no sales”. Afortunadamente sí lo hizo. Consiguió zafarse y acudió al hospital en medio de un brutal ataque de ansiedad. Pero ella no explicó a los médicos el verdadero motivo de ese brote de nervios y los servicios sanitarios, en esta ocasión, no podían adivinarlo.

Maltrato durante el confinamiento

Llevaba sufriendo malos tratos durante todo el confinamiento pero aquel violento episodio le sirvió, al menos, para decidirse a abandonar el domicilio conyugal. Un compañero de trabajo le prestó ayuda: le ofreció una habitación y ella decidió aceptar para salir de aquel infierno y pensar con calma qué hacer. Su novio había estado a punto de matarla. Once días después decidió “ser valiente”, ir al piso y pedirle, por favor, que se fuera de casa. Que todo había terminado y que debía marcharse. Error. Ante un episodio ya consumado de maltrato, lo mejor hubiera sido que antes hubiera ido a la Policía porque, por poco, no sale de aquella. Como era de esperar aquel tipo no se lo tomó nada bien y reaccionó como solo sabe hacer: de forma violenta. Al ver de nuevo su agresividad ella se fue de casa y, cuando volvió, todo el piso estaba a oscuras. Le había hecho creer que estaba sola pero, como si una película de terror se tratase, era solo una trampa.

Escondido en la bañera

Al entrar en el cuarto de baño, éste salió de la bañera, donde se había escondido para atacarla de forma sorpresiva, por la espalda y sin que ella tuviera posibilidad de reaccionar. La agarró por detrás con todas sus fuerzas, cogiéndole el cuello para estrangularla y metiendo sus manos en la garganta. Mientras forcejeaban, un mal golpe de él propició la caída de la mujer sobre una mesa y ella quedó inconsciente. Él creyó que la había matado y así se lo hizo saber a sus padres, a quienes telefoneó para contarles lo sucedido con el cuerpo inerte de su mujer delante.

Quizás ante la duda de que en realidad aún estuviera con vida o porque no sabía ni qué hacer con ella le dijo a sus progenitores que la iba a llevar al hospital para “tirarla” en la puerta de Urgencias. Y así lo hizo. A eso de las 0:30 horas del domingo, la mujer fue recogida por los servicios de urgencias del hospital 12 de Octubre de la capital. Presentaba heridas en el interior de la garganta, contusiones por todo el cuerpo y una muy fuerte en la cabeza.

La mujer logró recuperar la conciencia y confesó que sufría malos tratos por parte de su pareja. Desde el hospital, tal y como establece el protocolo, dieron parte de lo sucedido a la Policía, que acudió al domicilio de la mujer y detuvo al agresor, acusado de una tentativa de homicidio.