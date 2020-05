Sin ver las consecuencias no puede haber consciencia

En las últimas semanas, una de las polémicas política, mediática y en cualquier vecindario, era sobre la responsabilidad con la que vamos dando los pasos en la desescalada: que los niños salgan a pasear, que si un horario para mayores, otro para hacer deporte, que si no juntarse en grupos, que si nos confiamos en exceso al pasar de fase etc. Y por mucho que queramos minimizarlo, pero tampoco generalizarlos, es evidente que hay una cierta ligereza en muchas partes de la sociedad. Hemos visto picaresca, parejas de matrimonios paseando juntos, veíamos perros que pasan más tiempo en la calle que en casa, concentraciones de personas que no guardan distancia de seguridad ni llevan protección, terrazas y paseos marítimos a pleno rendimiento o una inusitada afición por el running.

Hay quien rápidamente lo achaca exclusivamente a la responsabilidad individual pero esto es consecuencia de una responsabilidad colectiva a la que el Gobierno de España y la mayoría de los medios no pueden ser ajenos.

Somos España, un país abierto, alegre y con una actitud ante la vida digamos “muy mediterránea”. Y durante los dos meses que llevamos de crisis sanitaria, a los ciudadanos se nos ha ocultado el dolor, el drama y la angustia. No niego la veracidad de las teorías existentes al respecto, pero no es menos cierto que es algo que no había pasado hasta ahora. Sin caer en el “mal gusto”, vimos y oímos el dolor del 11M, escuchamos el lamento de las familias de los fallecidos en el accidente de Angrois o el Metro de Valencia, incluso a diario tv y digitales exprimen hasta la extenuación el dolor de una familia desokupada, o una tragedia. Es más, nos han enseñado el dolor que ha causado la pandemia en otros países pero no en el nuestro.

En España, se nos está pidiendo a todos que nos concienciemos acerca de ser prudentes, responsables y precavidos en cada paso que avanzamos en la salida pero, ¿cómo concienciarnos? No hemos visto el drama de las morgues en Madrid, ni el agotamiento físico y psicológico de miles de sanitarios tras jornadas infernales por toda España, nadie ha mostrado el dolor de una familia al recoger el cuerpo fallecido de un familiar, o de velatorios improvisados. No hemos visto la dureza del trabajo de los servicios sociales, no hemos visto llantos ni dolor. En resumen, nos han ocultado la tragedia que ha supuesto el coronavirus. Eso sí, hemos compartido “memes”, hemos hecho series en RTVE para reírnos del virus, hemos salido a aplaudir a los balcones (que no seré yo quien lo critique), nos reímos de la picaresca y es más, se ha perseguido a quien osara mostrar algo de sufrimiento. En definitiva, hay para quienes el resumen de este confinamiento es el bonito recuerdo de compartir guitarreo de balcón a balcón. Y con esa imagen ¿luego queremos concienciar a la gente del peligro de no actuar?

Sin duda estas próximas fases exigen autocontención y responsabilidad personal, en nuestros núcleos familiares, en nuestros entornos laborales etc. Pero eso no quita para afirmar que esta concienciación hubiera sido mayor si desde el Gobierno de España y una gran parte de los medios nos hubieran enseñado “lo que realmente estaba pasando”. Sin duda lo sabemos, podemos imaginarlo, pero no lo hemos visto, se nos han hurtado muchas imágenes y realidades.

Nos estamos jugando mucho, todos. Que nuestro Gobierno ignorara las señales durante primer trimestre de 2020 ya no tiene solución (aunque sí tendrá consecuencias), pero estamos a tiempo de evitar rebrotes y de que esta desescalada, tan necesaria para millones de familias se haga con prudencia y responsabilidad. Sí, es tarea de todos y bienvenidos los mensajes y las campañas de prudencia. Pero repito, hubiera sido más fácil si desde mando único hubieran mostrado las consecuencias de este drama, para que hoy todos seamos mucho más conscientes.

Alfonso Serrano es portavoz del Grupo del Partido Popular en la Asamblea de Madrid