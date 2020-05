Madrid: los alumnos de la EVAU, a la espera de que el Gobierno autorice su vuelta a las clases el lunes

Los más de 30.000 alumnos que se presentan este año a las pruebas de la EVAU están pendientes de si podrán retomar la actividad presencial el lunes. Madrid había pedido al Gobierno que flexibilice las fases y permita adelantar a la fase uno actividades que sólo se autorizan en la dos, como es la reanudación presencial de la actividad académica para alumnos de Bachillerato y que titulan este año. La petición aún no ha tenido respuesta, según ha manifestado el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.

La cuestión es que si el Gobierno no diera una respuesta, no habría retorno hasta el mes de septiembre. según hizo saber recientemente Ossorio a la comunidad educativa. El consejero de Educación, ya manifestó ayer su inquietud en una entrevista a Onda Cero por que no haya una respuesta del Gobierno central a su petición porque “los centros no pueden esperar más para prepararlo”. Si finalmente se autorizara, la asistencia sería voluntaria.

Sólo volverán de manera excepcional el 8 de junio, si Madrid entre en fase dos, los alumnos de Primaria que hayan tenido dificultades para el seguimiento a distancia de las clases a distancia, que en Madrid es un porcentaje mínimo en relación con la media nacional, que el Ministerio de Educación calcula que es del 12%.

La consejería de Educación no descarta que, dependiendo de los escenarios que se planteen el próximo curso, se pueda contratar a más profesorado.