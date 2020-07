Frente judicial de Díaz Ayuso contra Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid está dispuesta a dar la batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez por todas las vías posibles, incluida la judicial. Ayer, de hecho, anunció la presentación de un recurso de alzada contra la resolución de 29 de junio de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España frente al Covid. Es la resolución que establece que todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima deberán someterse a un control sanitario antes de entrada en el país. Estos controles prevén la toma de temperatura, un control documental y visual sobre el estado del pasajero.

Sin embargo, estas medidas siguen siendo «insuficientes» para el Gobierno de Díaz Ayuso, que exige que se realicen pruebas en los países de origen, pero su petición sigue siendo ignorada por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Necesitamos que nos escuchen y que juntos pongamos medidas para evitar volver al inicio, como estábamos en los meses de enero, febrero o marzo, donde el aeropuerto de entrada a Madrid no puso medidas de control de la epidemia y no queremos por nada del mundo retroceder», dijo durante su visita a las obras del nuevo Hospital de Emergencias en Valdebebas. De hecho añadió que ha vuelto a trasladar su petición al Gobierno de España «para que las dos administraciones hagamos algo frente al aeropuerto de Madrid Barajas». Por eso apeló al diálogo para la búsqueda de una estrategia a pesar de que, desde que está funcionando con normalidad el aeropuerto madrileño «no nos han transmitido ningún caso, pero luego conocemos por las noticias que sí ha habido casos que han viajado a otras comunidades autónomas como Baleares o Galicia, pero pasaron por el aeropuerto», añadió. Además Ayuso asegura que «muchos pasajeros dicen que no han pasado por ningún control».

No es la primera vez que el Gobierno de Díaz Ayuso acude a los tribunales contra una decisión del Ejecutivo central. En mayo pasado, la Comunidad de Madrid llevó al Supremo la decisión de Sanidad de no permitir su paso a la fase uno y de mantener a la región en fase cero tras solicitar dos veces el cambio de fase. Y aún hay otros tres recursos más. En marzo pasado la Comunidad reclamó también en los tribunales los 54 millones que la región recibió de menos por las entregas a cuenta de 2019. Unos meses antes, en octubre pasado, la Comunidad reclamó también en la Audiencia Nacional, a través de un recurso contencioso administrativo, la liquidación del IVA de diciembre de 2017. Importe subvención para la atención de menores extranjeros. La Comunidad también ha recurrido la financiación de Moncloa para los Menas.