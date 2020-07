Así será el dispositivo especial en Cibeles si el Real Madrid gana la Liga

“No habrá celebración”. Con estas palabras la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha confirmado que si el Real Madrid gana mañana La Liga, no acudirá a la fuente de La Cibeles. Así, tras agradecer al equipo blanco el llamamiento a sus seguidores para que no acudan a Cibeles, ha pedido igualmente a los aficionados que no acudan a la fuente.

En cualquier caso, para evitar aglomeraciones y celebraciones en el entorno, el Ayuntamiento de Madrid, a través del cuerpo de la Policía Municipal, habilitará un dispositivo especial de seguridad formado por 120 agentes en el entorno de la fuente de Cibeles, que será vallada como en otras ocasiones, para evitar aglomeraciones de aficionados. A estos efectivos hay que sumar los 150 aproximadamente que va a desplegar el cuerpo Nacional de Policía, tal y como ha informado en una reunión de coordinación celebrada esta mañana. Además, de ganar el título el club madrileño este jueves, el turno de noche de la Policía Municipal estaría en preaviso por si tuviera que reforzar el dispositivo especial ante cualquier incidencia que surgiese.

Inmaculada Sanz, antes de la celebración de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, ha recordado a los aficionados madridistas que el club ya ha anunciado que no visitará la fuente de Cibeles, histórico punto de encuentro de celebración de las victorias del Real Madrid. Sanz ha hecho un llamamiento, en la línea de lo expresado en los últimos días por el alcalde de la ciudad, para que, de conseguirse el trofeo futbolístico, los aficionados festejen el título en sus casas y balcones preferentemente, sin desplazarse a otros puntos de la ciudad para celebrarlo.

No habrá cortes de tráfico

El dispositivo de seguridad establecido por la Policía Municipal de Madrid, en contacto con el resto de administraciones, tiene el objetivo primordial de impedir las concentraciones de personas en la vía pública debido a la situación sanitaria.

Mantener la circulación fluida, evitar concentraciones y controles selectivos

Mediante este dispositivo de seguridad se evitaría que se invada la calzada, de manera que se mantenga la circulación lo más fluida posible y los agentes municipales impedirían que aficionados se concentraran en las aceras de un amplio entorno de la fuente de Cibeles, en puntos habituales como la fachada del Cuartel del Ejército, la zona de paradas de autobuses al norte y sur de la fuente, la fachada del Banco de España, el Palacio de Linares y la sede del Ayuntamiento.

Los agentes policiales que conformasen el dispositivo especial, repartidos en un amplio perímetro de influencia, harían controles selectivos en el espacio comprendido entre Neptuno, plaza de la Independencia, Colón y Gran Vía. Las unidades policiales municipales implicadas serían patrullas de las unidades integrales de distrito (UID) de Centro Norte, Centro Sur, Salamanca y Retiro; varios equipos de las unidades de apoyo a la seguridad (UAS) y patrullas de la Unidad Especial de Tráfico (UET).