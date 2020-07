Nuevo repunte de contagios en Madrid por coronavirus con 40 en 24 horas y ningún fallecido

El último informe diario de situación de la pandemia por coronavirus de esta semana que elabora la Dirección General de Salud Pública, Servicio Madrileño de Salud y hospitales privados de la Comunidad de Madrid registra un nuevo repunte de casos de coronavirus diagnosticados por pruebas PCR. Según se indica en el informe, han sido 40 los positivos detectados en las últimas 24 horas. Se da la circunstancia de que en el informe de ayer, se había registrado un notable descenso en los nuevos positivos con respecto al día anterior, pasando de 51 a 16. Con estos datos de hoy, el total de contagios en la región es de 76.682 casos desde el inicio de la pandemia. Además, se informa de 147 casos nuevos notificados que corresponden a días anteriores y que ya han sido sumados al total.

Ningún fallecido en 24 horas

En cuanto a los fallecidos, es la cuarta vez que no se registran fallecidos en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Si en el parte de ayer se informaba de dos decesos, en el de hoy, no hay que lamentar óbitos. Así, el número de decesos ocurridos en los hospitales no varía y sigue 9.225 óbitos. En las últimas semanas, según apuntan los datos del informe, el número de fallecidos se mantiene estable, variando entre 0 y 3. En lo que refiere al número total de decesos en la Comunidad de Madrid, computando los que han tenido lugar en otros lugares distintos de los hospitales, como las residencias o domicilios particulares, la cifra es de 15.178 en total. Esta cifra global se elabora con la información que aporta la autoridad mortuoria que computa los fallecidos con sospecha o con confirmación de Covid-19 según el certificado de defunción. De esta forma 4.827 contagiados han fallecido en centros sociosanitarios, 920 en sus domicilios y 28 en la vía pública.

Descenso de la presión sanitaria

Pese al aumento de los nuevos contagios registrados, en las últimas 24 horas se ha reducido la presión sanitaria. Los pacientes en Atención Domiciliaria bajo seguimiento médico por Atención primaria han pasado de 642 a 588. Mientras, en los hospitales había 126 pacientes ingresados, los mismo que notificaba el informe de ayer. De éstos, 26 estaban en la UCI, dos menos que ayer.