Madrid no dará el título de Bachillerato con suspensos

Madrid no está dispuesta a dar títulos con suspensos. Y eso que el último Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros sobre medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria da vía libre a las comunidades autónomas para que regulen con cuántas materias suspensas un alumno puede pasar de curso, si se garantiza que ha conseguido el objetivo del curso para poder continuar con sus estudios. También se regula por real decreto que se pueda conseguir el título de Bachillerato con suspensos si la nota media da cinco. Pero la Comunidad de Madrid está dispuesta a seguir la misma línea del curso pasado en que sólo se pudieron presentar a la EVAU o la selectividad aquellos alumnos que habían superado todas las materias. «Nosotros vamos a aplicar la nueva normativa del Ministerio, pero con nuestra habitual exigencia. Ese tipo de acciones son un llamamiento en contra del esfuerzo y es muy malo hacerlo a estas alturas de curso, eso sí me preocupa», dijo ayer el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, durante la presentación en rueda de prensa del Libro Blanco de la FP.

Lo que más preocupa a la Comunidad de Madrid es, precisamente, es que cada autonomía pueda decidir por su cuenta el criterio a aplicar y no haya una decisión unificada y una labor de liderazgo por parte del Ministerio de Educación y FP a la hora de determinar por igual en cada autonomía cómo se puede obtener un título.

«Los títulos que expiden los centros educativos madrileños tienen validez en toda España y un joven con muchos suspensos no sale bien preparado para integrarse en el mundo profesional. Me parece un gravísimo error la ruptura de la unidad del sistema y el desprecio al esfuerzo. Iremos en la misma dirección del año pasado», dijo Ossorio. Y es que ahora, la Comunidad de Madrid tendrá que dictar una orden trasponiendo el Real Decreto dictado por la ministra Celaá.

Sin profesores de FP ni Matemáticas

Mientras, la consejería ha reconocido que la Comunidad de Madrid tendrá que incorporar profesores sin máster después de que se hayan acabado las listas de interinos de algunas especialidades, una medida excepcional que se aplicará durante el tiempo que dure la pandemia.

Así, por ejemplo, Madrid ya está teniendo dificultades para conseguir docentes que den clases para algunas especialidades muy concretas de FP en las que la lista de interinos no era muy amplia porque conseguir profesorado formado no es fácil.

También hay falta de profesores para impartir materias de algunas asignaturas de Secundaria y Bachillerato. En concreto, de Matemáticas. Sin embargo, sí hay suficientes maestros.

Mientras, Ossorio no cree que se relaje el nivel educativo por el sistema de semipresencialidad de los alumnos de 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato. «Tenemos la experiencia desde marzo, hemos mejorado nuestra plataforma EducaMadrid, en la que hemos elaborado un currículo que puede servir a los docentes para la enseñanza a distancia, hemos hecho un nuevo sistema de aulas virtuales y un plan de lectura, estamos poniendo todos los medios posibles para que eso perjudique los mínimo posible a los alumnos».

Con respecto al absentismo de los alumnos por miedo a la Covid, el consejero ha reconocido que, «frente al miedo inicial, en estos momentos es reducido, no me llegan noticias de preocupación de la Inspección por este motivo». También ha asegurado que cada vez es menor el crecimiento de aulas confinadas. «Se ha reducido de manera notable», dijo.