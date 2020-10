Nadia Álvarez: «La pandemia no puede repercutir en el rendimiento académico»

Es uno de los nuevos fichajes de Isabel Díaz Ayuso para reforzar la educación y conseguir que un curso atípico como este pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Diplomada en Trabajo Social, ha ejercido hasta ahora como directora general de Administración Local, fue alcaldesa en el municipio de Carabaña, y ha sido portavoz adjunta de la comisión de Educación e Investigación y portavoz de la comisión de Mujer en la Asamblea de Madrid.

¿Cuando le comunicaron el nombramiento? ¿Se lo esperaba?

Estás cosas nunca te las esperas, pero fue una gran alegría, me siento muy identificada con el proyecto de Isabel Díaz Ayuso y para mí esto es una reto que me llena de ilusión, estaré siempre allá donde me necesite. Tratare de dar todo lo mejor de mi para ayudar a mejorar la sitaución de la educación en Madrid, que es un estandarte de las políticas del PP. Es una gran responsabilidad.

¿Que objetivos se propone cumplir en su nuevo cargo?

Tengo mucho trabajo por delante y el listón que me han puesto es muy alto en el actual equipo de la Consejería de Educación. Acorto plazo tenemos que culminar todas las iniciativas anunciadas por la Presidenta para este curso 20/21. Los prefrabricados que faltan por instalar, los ordenadores que ya hemos empezado a distribuir y algunas deficiencias en cuanto a profesores de Secundaria por la falta de especialistas, especialmente en inglés, pero también en lengua y matemáticas. Voy a estar muy en el terreno con los docentes y atendiendo las necesidades en los centros educativos públicos de todos los municipios.

¿Cree que ha habido falta de previsión en materia educativa con los recursos y espacios, como reprocha la izquierda?

En absoluto, si alguna Comunidad ha previsto con tiempo y planteando todos los escenarios posibles para una vuelta al cole lo más segura, hemos sido nosotros. Hemos empezado en un escenario muy complicado y estamos cumpliendo con nuestros objetivos según lo previsto. Es un éxito que tras más de un mes de clases en Madrid, todos los centros educativos sigan abiertos. Toda la comunidad educativa ha demostrado un compromiso y han hecho un esfuerzo muy grande para que las cosas funcionen como hasta ahora. Es admirable la labor que están desarrollando los profesores en una situación como la que estamos viviendo.

¿Cree que el curso se va a poder desarrollar con normalidad este año?

-Nuestro objetivo es que se desarrolle dentro de la máxima normalidad y para ello vamos a seguir poniendo todos los recursos necesarios para que así sea. Va a ser un curso atípico, desde luego, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para que los alumnos puedan asistir a clase según el programa previsto, y siempre atendiendo a las recomendaciones de la Consejería de Sanidad que es la que está vigilando la evolución de la pandemia.

¿Cree que con la situación que atravesamos se va a mantener el mismo nivel educativo de los alumnos de Madrid, que siempre salían bien parados en las pruebas PISA?

Por supuesto que sí. La situación sanitaria no puede repercutir en el rendimiento académico, es otro de nuestros objetivos. Los ultimos resultados de PISA no reflejaron en absoluto el esfuerzo y el nivel de nuestros alumnos y la propia OCDE tuvo que reconocer los errores que habían comedidos algunos grupos de sus examinadores, aunque nunca explicaron el por qué de forma clara. Es imposible que Madrid descendiese tanto en tan poco tiempo, aunque el descenso fue general en todas las CC.AA.

¿Por qué cree que el Gobierno de Sánchez se ha negado a negociar, como dice Diaz Ayuso?

El gobierno de Sánchez está demostrando día tras día que sus únicos intereses son políticos, quiere acabar con el gobierno de Ayuso. De otro modo no se puede entender que Sánchez decrete el estado de alarma en Madrid cuando estamos viendo que las medidas sanitarias adoptadas por la Comunidad de Madrid están siendo efectivas. Y nos ha impuesto un estado de alarma sin ningún diálogo.

¿Cree que habrá moción de censura o elecciones anticipadas?

No, en absoluto. Tenemos un compromiso de gobierno con Ciudadanos. Es un gobierno sólido y cumpliremos nuestros acuerdos con los madrileños. Tampoco veo unas elecciones, ahora mismo tenemos que estar centrados en lo importante. La pandemia y todas las necesidades de los madrileños es lo primero.