Los madrileños cumplen

Acabamos de dejar atrás unos días especialmente complicados, en los que los madrileños hemos tenido que renunciar a los desplazamientos a otras provincias para ver a nuestros familiares o visitar los cementerios y cumplir así con las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades sanitarias. Desde las distintas administraciones hemos pedimos responsabilidad y prudencia en los días previos a este fin de semana tan especial y significativo para muchas familias. Y, de nuevo, podemos decir que los madrileños hemos cumplido, con un comportamiento mayoritariamente ejemplar.

También lo han hecho, una vez más, los servicios esenciales municipales, que han redoblado los esfuerzos para que, en estos días tan especiales, todo transcurriera de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. Mi agradecimiento público a la Policía Municipal, a los trabajadores de Funeraria, a Madrid Salud, a Samur- Protección Civil, a nuestros Bomberos, y a todos que lo han hecho posible.

Pero lamentablemente, aunque la inmensa mayoría de la sociedad ha tenido una conducta ejemplar, sigue habiendo una minoría recalcitrante que con su comportamiento incívico e insolidario nos pone en grave riesgo a todos. A pesar del enorme esfuerzo desplegado por nuestra Policía Municipal y el resto de fuerzas de seguridad, las fiestas ilegales y los «botellones» siguen estando presentes en algunos puntos de la ciudad.

Es cierto que se trata de un número reducido de personas para una ciudad que supera ampliamente los tres millones de habitantes, pero esta actitud es completamente inaceptable en la situación que en que nos encontramos y una enorme falta de humanidad y respeto con todas las personas que tanto están sufriendo esta terrible pandemia. Desde el Ayuntamiento de Madrid estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para combatir estos comportamientos, pero entendemos también que es justo destacar que la irresponsabilidad de unos pocos no puede empañar el trabajo y la dedicación de muchos. Somos aún más los que valoramos y correspondemos al esfuerzo de los que velan, día a día, por la seguridad y la salud de todos los madrileños. Debemos convivir con un virus que se transmite de manera silenciosa e invisible, y tenemos que hacerlo siendo cuidadosos y no bajando la guardia, porque desgraciadamente esto aún está lejos de haber acabado. No podemos permitirnos poner en riesgo nuestra salud ni la de nuestros seres queridos.

Entre todos, estoy segura de que conseguiremos poner freno a esta situación. Por eso, tenemos que seguir trabajando y demostrando que Madrid es una ciudad generosa y responsable, una ciudad que nunca se rinde ante la adversidad, como tantas veces hemos demostrado.

Inmaculada Sanz es portavoz del Ayuntamiento de Madrid y delegada del área de Gobierno de Seguridad y Emergencias