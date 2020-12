La mejor ruta de los belenes de Madrid

Se quiere, se puede y se debe. Los belenes han llegado a Madrid por derecho y con una larga cambiada a la Covid-19 que ha arrasado vidas –lo más importante–, pero se intenta que no malogre las tradiciones de Navidad, aunque sea con salvoconductos, citas previas y demás tramites que han mutado la cotidianeidad. Aunque el calendario sea aséptico a lo que sucede, y a los ciudadanos, de tanto en tanto, se les pone cara de acelga revenida por los aconteceres de 2020. Sin embargo, hay que sacar pecho durante estos días para que, al menos, ni los hábitos de estas fechas se pongan de perfil ni se pongan en cuarentena. Tampoco significa que nos pongamos el mundo por montera, pero a la ilusión de pequeños y adultos no se les puede poner coto si respetan las medidas pertinentes. El Belén llegó para quedarse hace siglos y este año no va a ser una excepción. Hay mucho dónde elegir, la voluntad es de los lectores.

Belén de la Puerta del Sol

La Asociación de Belenistas de Madrid ha realizado un montaje de 80 metros cuadrados –la extensión es menor a la del año pasado– con 235 figuritas que inspiran en construcciones del estilo hebreo. Su lema es «¿Que no hay Belén? Navidad de 2020, un regalo de los Reyes». Tiene una innovación más necesaria que nunca: aparece un hospital como homenaje a los sanitarios. Para montarlo se han empleado 500 litros de agua, 600 kilos de diferentes arenas y 1.500 kilos de corcho. Dónde: frente a la fachada del Palacio de Correos. Horario: todos los días, de 10:00 horas a las 22:00 hasta el 6 de enero. El 24 y 31 de diciembre, estará abierto desde las 10:00 horas a las 18:00. Precio: gratuito. Entradas: «on line» para reservar la visita.

Ayuntamiento de Madrid

Otra joya. Está ubicado en el Antiguo Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles. Sigue las coordenadas de lo que significa un Belén y añade algún acontecimiento más ligado a él: la Anunciación de la Virgen, la Natividad, la caravana de los Reyes, el infanticidio que ejerció Herodes, la petición de la posada para que naciera el Redentor y no faltan ni los molineros ni las lavanderas. En su elaboración, como no podía ser de otra forma, se ha utilizado musgo, corcho, arena, vegetación y agua para el río. El diseño corre por cuenta de la Asociación de Belenistas de Madrid. Las figuras han sido diseñadas por el maestro José Luis Mayo Lebrija. Dónde: Plaza de Cibeles, 128014. Horario: de 16:00 a 20:00 horas. 24, 25, 31 y 5 de enero: de 10:00 a 14:00 horas. Visita: por turnos de diez minutos por grupos compuestos de 40 personas. Precio: gratuito mediante descarga de entrada o en taquilla.

Plaza de la Villa

Durante más de dos siglos fue la casa del Consistorio y por segundo año instalan su Belén diseñado por Enrique Haro en el que el nacimiento sigue la estética hebrea aunque aporta otros elementos que no conviene que caigan en saco roto, ya que ha utilizado escenografías inspiradas en parques naturales nacionales. Las figuras, más de 150, son de la colección propia de Pedro Ramírez Pazos, J. Mayo y Abel Ruiz. Dónde: Plaza de la Villa, 528005 Visita: hasta el 5 de enero, de 10:00 a 21 horas. Duración: 15 minutos. Precio: gratuito.

Catedral de Madrid

Es un belén que sigue paso por paso la tradición bíblica. En esta ocasión, será de menor tamaño y no habrá ni sonido ni música cambiante. Sobriedad ante todo. Visita: desde el 25 de diciembre al 31 de enero. Dónde: Calle de Bailén, 10. Horario: desde las 9:00 hasta las 20:30. Los días 25 y 6 de enero de 09:00 a 13:30 y por las tardes desde 17:30 a 20: 30. Entrada: gratuita.

Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid

Desde el 10 de diciembre, el Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid (plaza de San Andrés, 2) abrirá al público en su patio renacentista. Allí está un tradicional belén popular que contará con figuras realistas de tipo hebreo y una escenografía realizada expresamente para este marco. En el centro, sobre la fuente y ocultándola, se situará una estructura de 16 metros cuadrados en la que se dispondrán el portal y el pueblo de Belén, así como el castillo de Herodes. Su ubicación en el centro del patio permitirá una gran visibilidad y su contemplación desde diferentes puntos de vista. Dónde: Plaza de San Andrés, 2. Visita: hasta el 17 de enero, de 10:00 h a 20:00 horas. Entrada: gratuita.

Monasterio del Corpus Christi y Convento de las Carboneras

Es administrado por la corte de las monjas jerónimas. En el coro, bajo la clausura exhiben un Belén quiteño. Según las religiosas es de siglo XVI o principios del XVII y está allí desde la fundación del monasterio en 1605. Su particularidad es que se aleja de los belenes españoles, tanto el hebreo como el napolitano, ya que su origen es colonial y su estilo barroco. Incorpora dos figuras que ya han desaparecido de los tradicionales como el Heraldo y el Caballero de la Estrella. Dónde: Plaza del Conde de Miranda. Visita: de 08:30 a 13:30 y por las tardes de 16:30 a 19:30. Entrada: Gratuita.

Palacio Real

El Belén napolitano del Palacio Real, de Patrimonio Nacional, ya es una institución. Su origen se data en el belén del Príncipe que lo inició Carlos IV, cuando todavía era Príncipe de Asturias. La influencia italiana continúa con piezas de influencia de Nápoles, de Génova y España. Este año se ha celebrado un concierto «on line». Hay réplicas de de los Jardines de Aranjuez y zonas ajardinadas. Dónde: Calle de Bailén, s/n, Visita: desde el 6 de diciembre hasta el 10 de enero. A partir de las 14:00 horas. Aforo: seis turnos a la hora, de grupos de cinco personas. Entrada: gratuita.

Hermandad del Silencio

«Precisamente este año más que nunca, la Hermandad sigue fiel a sus tradiciones, a las de las gentes de su ciudad, tratando de mantener vivo el espíritu de estas fechas pese a las dificultades que atraviesa nuestra sociedad». Así presentan en una red social su belén-sobrio y con el corcho tradicional en donde nació Jesús. Han colocado cintas para que no se mezclen los que entran y los que salen para guardar los protocolos de salud. Donde: C. de Atocha, 87. Horario: del 30 de noviembre al 5 de enero de 11:00 a 21:00. Días 25 y 1 y 5 de enero: cerrado. Precio: gratuito.

Iglesia de las Calatravas

Construida bajo el reinado de Felipe IV, tiene un belén humilde con piezas artesanales en le crucero de la iglesia. Dónde: Calle de Alcalá, 25 Horario: del 30 de noviembre al 5 de enero. 08:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00. Precio: gratuito.

Belén Solidario Hermanos San Juan de Dios

Esta junto a la estación junto a la tradicional maqueta ferroviaria. Este belén es el más antiguo de la ciudad de Madrid, con más de 100 años de historia. Referente de solidaridad hacia los más necesitados, la recaudación íntegra se destina a financiar los programas asistenciales del Albergue de San Juan de Dios para personas sin hogar. Desde que se inauguró los viajeros han donado de forma espontánea casi 24.000 euros. Dónde: Plaza Emperador Carlos V. Fechas: del 7 de diciembre al 8 de enero, de 4:30 a 00:30 horas. Precio: gratuito. También tienen disponible otro belén en la estación de Chamartín.

Museo de la Historia de Madrid

Acoge un belén napolitano que es un magnífico ejemplo de escultura barroca naturalista. Su influencia en España vino de la mano de Carlos III, que fue rey de Nápoles y caló entre el círculo cortesano en el siglo XVIII. La Natividad pasa por mezclar figuras populares ataviadas según la moda dieciochesca, con el mundo oriental de los Reyes Magos y su séquito. Tradicionalmente, los belenes habían tenido como único protagonista el misterio y apenas alguna pocas figuras más, atendiendo a lo emocional y lo sagrado. Pero con Carlos III, el nacimiento o pesebre experimenta una notable evolución. Dónde: Calle de Fuencarral, 78. Horario: de 10:00 a 20:00 aunque pueden variar. Precio: gratuito.

Basílica Pontificia de San Miguel

Es un belén popular y monumental que muestra el nacimiento de Jesucristo con figuras de «palillo», lo que significan piezas únicas, de José Luis Mayo. Diseñado por María Dolores Criado, el recorrido se inicia con la explicación del belén por San José María Escrivá, que presenta la Historia de la Salvación bajo el marco de los 7 Arcángeles que acompañan al Niño-Dios encima del portal. Al fondo se representa la huida a Egipto, lo que nos recuerda que Jesús, María y José fueron también migrantes. Dónde: calle San Justo, 4 del 3 de diciembre al 19 de enero. Horario: de 09:50 horas a 21:45. El 25 de diciembre y el 1 de enero el horario será reducido de 11:30 a 12:00 y de 18:00 a 21:45. Aforo: turnos de 30 minutos y hay que inscribirse. Solo se admiten grupos familiares. Precio: gratuito.

Basílica La Milagrosa

En la Milagrosa exhiben dos belenes: uno de grandes dimensiones que se prepara a lo largo de todo el curso la Asociación Belenista «La Milagrosa» y otro catequético que está especialmente dedicado para los niños, con juegos de luces, que hacen las veces de noche y de día. Además hay figuras en movimiento, narración del nacimiento y otros efectos especiales. Dónde: calle García de Paredes, 45 (Salón Parroquial). Horario: del 20 de diciembre al 10 de enero desde las 11:00 a las 12:30 y, por la tarde, a partir de las 18 hasta las 20:30 .Precio: gratuito.

Belenes en los 21 distritos de la ciudad

El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con el fin de evitar aglomeraciones en el centro de Madrid ha habilitado belenes en todos los distritos de la capital para que las personas que quieran ver los belenes no tengan que desplazarse de su zona. En Carabanchel, Hortaleza, Puente de Vallecas y Aravaca, entre otros, habrá muestras asociadas al nacimiento de Jesús.