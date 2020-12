Polémica tras «colocar» Errejón a su padre

No hay duda de que Íñigo Errejón tiene en alta estima a su padre. Ya le dedicó la tesis doctoral que hizo sobre la lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia. «A mi padre, que me ha enseñado a pensar y combatir», puede leerse en la página tres. Pero aún hay más elogios en la página once: «José Antonio ha sido y es padre y compañero. Le dedico la tesis doctoral porque me ha enseñado a pensar y combatir. A él le debo mi formación, el respeto por los libros (...) También mi capacidad de esfuerzo. Todo eso sin darse cuenta lo ha conseguido mi principal referencia intelectual, política y vital. Y convirtiendo mi orgullo en mi mejor recompensa», puede leerse.

Tanta es la admiración que le profesa que ha decidido proponerle para integrar el Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Asamblea en representación de Más Madrid. No es un cargo remunerado, pero se trata de un órgano importante porque es el que propone qué destino tienen que tener los fondos europeos. Esta comisión asesora del Gobierno regional elabora informes y eleva al Consejo de Gobierno propuestas para su examen y aprobación. En el caso concreto de los fondos de recuperación de la UE, se encarga de asesorar y elaborar propuestas sobre cómo usarlos en el ámbito de la industria, la sostenibilidad, el empleo y modelo productivo, nuevas tecnologías o políticas sociales. Pero la polémica ha surgido por el hecho de que el padre de Errejón no tiene una trayectoria como para considerarle la persona más idónea para formar esa comisión, pese a que su hijo le idolatre.

El padre es funcionario de carrera, administrador civil del Estado y ha tenido puestos en diferentes ministerios. Llegó a ser director del antiguo ICONA, pero nada que le relacione con Europa y ahora, en cambio, tendrá influencia en todos los fondos de la UE que el Gobierno central dé a la Comunidad de Madrid para su reparto. Su integración en este órgano se aprobará previsiblemente en el próximo pleno y será una propuesta por asentimiento, con lo que saldrá adelante casi con toda probabilidad.

Los diferentes grupos políticos comentaban ayer que los lógico es que se nombre a personas que tengan conocimientos sobre Europa y la gestión de fondos. PP, Cs y Vox lo tachaban de “poco ético y vergonzoso”

Otros grupos, como Cs, propondrán a Enrique Martínez Cantero, experto de la Comisión Europea para los fondos de cohesión y a Roberto Hernández Blázquez, con una dilatada experiencia en producción industrial y finanzas internacionales. El Grupo Popular, propondrá a la diputada Alicia Sánchez Camacho y a Valentina Martínez, responsable internacional del PP con experiencia y conocimientos de la UE.