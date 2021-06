Mariano Calabuig (Vox): “Dudo de que esta legislatura transcurra en paz en la Asamblea de Madrid”

E l sábado cumplió 72 años, además de 45 años de matrimonio. Mariano Calabuig, diputado electo por Vox, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un defensor de la libertad de la educación y de la familia como pilar de la sociedad. Fue presidente de la asociación de padres Cofapa, además de ex presidente del Foro Español de la Familia, director de la Cátedra de Familia de la UCAM y presidente de honor y fundador de «Familias». Repite en la Cámara de Vallecas y, esta vez, presidirá la Mesa de Edad en la sesión constitutiva de la XII Legislatura de la Asamblea de Madrid al ser el diputado de mayor edad. En esta sesión, los 136 diputados electos deberán elegir al décimo primer presidente del parlamento autonómico.

–¿Qué le parece volver de nuevo a la Asamblea y esta vez como presidente de la Mesa por un día?

–Un honor. Servir a los demás, a mis conciudadanos, en la situación que uno esté, bien volviendo a la Asamblea de Madrid o como Presidente de la Mesa de Edad por unas horas, el hecho de servir siempre será un honor y un orgullo.

–¿Le gustaría formar parte de la Mesa que finalmente se conforme en representación de Vox?

–El hecho de estar o no en la mesa de esta XII Legislatura no me corresponde a mí la decisión. En cualquier caso, creo que para ser miembro de la Mesa de cualquier parlamento legislativo lo apropiado es tener una buena formación jurista. Yo recomendaría que estuviera formada por abogados. Mi formación profesional es de Ingeniería.

– ¿Cómo cree que va a desarrollarse esta legislatura?

– Espero y deseo que sea una legislatura tranquila y fructífera en resoluciones positivas para los madrileños. Es un simple deseo. Pero me temo que, considerando que, dentro de años coincidirán las elecciones municipales y varias autonómicas, veo muy en el aire mi esperanza de que transcurra en paz.

–¿Le gustaría continuar con los temas de educación?

– Por supuesto. La educación es el tema más importante que España tiene que resolver. Para tener una sociedad fuerte, en su base debe existir buen sistema educativo común para todos los españoles. Me gustaría que España se sintiera orgullosa de su sistema educativo.

– ¿Qué le parece que los portavoces de la mayoría de los grupos políticos sean mujeres?

– Se ve que se lo merecen, que se lo han ganado con su esfuerzo y su trabajo. Lo mismo me parecería si fueran hombres. Creo que estos cargos, porque son cargos, los deben ejercer las personas mejor preparadas. Les felicito a todas ellas y les deseo el mejor de los éxitos.