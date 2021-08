El «boom» del turismo de congresos en Madrid

La ciudad de Madrid quiere recuperar, poco a poco, la vida anterior a la pandemia. Aún con todas las cautelas que impone la situación sanitaria, hay síntomas que nos invitan a ser optimistas. Ya ha vuelto el público a los eventos deportivos y este mes retornarán a la Gran Vía los grandes musicales. Y dentro de ese camino, también hay que destacar el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid para recuperar el pulso en lo que concierne al turismo de Congreso. El Gobierno de José Luis Martínez Almeida, a través del Madrid Convention Bureau (MCB), está trabajando en ello y los resultados comienzan a vislumbrarse. El objetivo es situar a Madrid como epicentro de este tipo de turismo. El «feedback» que recibe Cibeles de distintas organizaciones y del sector es positivo. Una confianza en Madrid que también es fruto de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo municipal que ya está dando resultados positivos.

Ese calendario de nuevos congresos que han apostado por Madrid, de hecho, ya ha empezado. Desde ayer y hasta el próximo 31 de agosto, Madrid acoge ESTRO, el congreso anual de la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología que se reúne por vez primera en la capital. Es una muestra de como tanto el consistorio como MCB están impulsando la celebración de éste y otros grandes congresos que están por llegar a Madrid.

En este segundo semestre del 2021 la actividad congresual presencial internacional de Madrid será notable. Tanto la European Society for Radiotherapy and Oncolology como las asociaciones CANSO y ATM han confirmado la celebración de la edición de sus respectivos congresos 2021 en la capital de España. El primero, el actual congreso ESTRO, organizado por la European Society for Radiotherapy and Oncolology.

En el caso del congreso mundial promovido por la Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) y la Air Traffic Control Association (ATCA), el World ATM Congress, las fechas serán del 26 al 28 de octubre. Este congreso, según informan desde el consistorio, es el mayor en el mundo sobre navegación aérea, celebra en 2021 su novena edición en Madrid retomando el formato presencial. Sus organizadores ya han anunciado además que las dos próximas ediciones, las de 2022 y 2023, para las que también tenían confirmada la ciudad de Madrid como sede, serán presenciales. En ambos congresos, la sede que albergará estos encuentros es Ifema Madrid.

La Global Telecommunications Conference, GLOBECOM, tendrá lugar del 7 al 11 de diciembre y, en el ámbito nacional, el Congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica SEPES, del 9 al 11 de octubre. El sector médico científico, uno de los más afianzados en Madrid. Y es que los sectores farmacéutico y médico-científico son los que mayores previsiones de celebración de reuniones y congresos tiene, seguido por el sector automoción y el tecnológico.

Este «boom» del turismo de congresos llega en paralelo al despegue del turismo vacacional en Madrid, tal y como ratifican las pernoctaciones durante el mes de julio en la capital. El número de turistas que llegó a la ciudad creció el 208% en comparación interanual, frente al 94,3% de la media de España y el 160% de la región. Las pernoctaciones hoteleras en la capital crecieron un 170,2% respecto a julio del pasado año. En julio, ha sido más acusado el aumento de viajeros no nacionales, con un crecimiento del 346,8%.