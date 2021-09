Ossorio se encara con Podemos y Más Madrid y los acusa de “alentar el odio y el enfrentamiento”

El portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha culpado a Más Madrid y Podemos de “alentar el odio y el enfrentamiento en la Asamblea de Madrid” al hilo de la agresión homófoba en Malasaña ocurrida hace unos días. Y todo después de que el partido que lidera Mónica García enviara una carta a la presidenta en la que la convoca a una mesa de seguimiento contra los delitos de odio el próximo viernes en la que excluye a Vox.

“Mostramos nuestra más enérgica repulsa, trabajamos con todos los instrumentos que tenemos en nuestra mano para que esto no se produzca, pero no nos gusta que esto se utilice por parte de algunos grupos como arma de lucha política, porque este es un tema en el que todos estamos de acuerdo, todos rechazamos la violencia y no dice bien de aquellos grupos que para ocultar sus errores y problemas utilizan estos casos que todos lamentamos y detestamos”, dijo Ossorio en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

El portavoz el Gobierno regional no aclaró si la presidenta finalmente iría a la mesa convocada por Más Madrid, pero sí criticó la exclusión de Vox en la convocatoria. “Me parece fatal. No se puede intentar arreglar los problemas expulsando de una comisión a partidos constitucionales que han sido votados por los ciudadanos. En la Asamblea he asistido a un discurso de odio y enfrentamiento entre los españoles y ese discurso ha sido promovido por Podemos y Más Madrid. Cuando ellos llegaron ese discurso se acrecentó. Eso me parece penoso y lamentable”.

“Vox dice cosas que no me gustan, pero no les he visto un discurso de odio en la Asamblea de Madrid”, dijo saliendo en su defensa.