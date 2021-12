María Pastor: «Estamos ante un cóctel peligroso de propaganda y confrontación»

Cree que la Atención Primaria y la educación infantil están en peligro por las decisiones que se toman desde el Gobierno regional y su objetivo de cara a la próxima cita electoral es desplegarse en el Sur, Este y sierra Norte.

¿En qué medida han cambiado las políticas de Madrid desde el 4-M?

Estamos ante un peligroso cóctel de propaganda y confrontación permanente. Ayuso basa su gobierno en una combinación de anuncios vacíos, promesas incumplidas e insultos y salidas de tiesto para ocultar su pésima gestión. Han puesto en el punto de mira algunos elementos básicos de Madrid como es la Atención Primaria y la educación infantil de 0 a 6 años y están decididos a acabar con ellos.

¿Qué avances y retrocesos se han producido?

Hoy tenemos menos libertad en Madrid que hace seis meses. El avance de la agenda ultra de Ayuso ha destrozado Telemadrid, ha impedido el derecho a la muerte digna, vulnera el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y pretende mutilar las leyes LGTBI por la puerta de atrás. Cuando más necesitamos un gobierno que nos cuide y ayude, más desatención y abandono nos ofrece Ayuso. Además hay que sumar un desprecio permanente a los procedimientos democráticos que está siendo transgredidos.

¿Cuáles son las metas para lo que queda de legislatura?

Dentro de la Asamblea debemos continuar nuestra labor de control, fiscalización y marcaje al gobierno. Vamos a seguir destapando irregularidades y denunciando las chapuzas del gobierno. Fuera de la Asamblea tenemos una tarea fundamental de cara a 2023: desplegarnos por el territorio, especialmente por el Sur, el Este y la sierra Norte de Madrid. Tras consolidarnos como primera fuerza de la oposición es el momento de seguir demostrando que somos la alternativa a las políticas de Díaz Ayuso

¿En qué aspectos va a poner el acento el grupo?

Vamos a seguir trabajando para que la política hable del día a día de los madrileños y madrileñas. No entramos en la política del fango, la falta de respeto o la crispación. Desde Más Madrid respondemos a cada insulto con una propuesta: para que el pediatra te atienda en menos de un mes, para que haya plazas de FP, para que no respiremos el aire más contaminado de Europa, para que las familias madrileñas encuentren la ayuda que necesitan, para que el empleo no sea temporal y precario... Nos centramos en lo que de verdad importa para que la gente viva mejor.

Una frase que defina este último año.

Cuando a la antropóloga Margaret Mead le preguntaron cuál creía que era el primer signo de civilización, ella respondió «Un fémur fracturado y sanado», porque un hueso solo puede sanar si alguien lo cuida. La pandemia nos ha enseñado que solo salimos adelante si nos cuidamos entre todos y todas.