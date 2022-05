Un tributo a la inolvidable Whitney Houston en Madrid

Era el año 1992 cuando Whitney Houston y Kevin Costner encandilaban al mundo interpretando a un guardaespaldas y a una superestrella de la música. Su magnetismo en las pantallas convirtió a «El guardaespaldas», con guion de Lawrence Kasdan, en un éxito de taquilla y su banda sonora en la más vendida de la historia. Frank Farmer, ex agente secreto, es contratado para proteger a la diva Rachel Marron de un acosador desconocido. Metido en un mundo que desconoce puede esperarse todo, pero lo último que esperaba un tipo duro como Farmer, es enamorarse. Y como en la novela de Norman Mailer, «los tipos duros no bailan», salvo que lo hagan escuchando «I Will Always Love You», cantado por Whitney Houston. En la celebración del 30 aniversario, el musical inspirado en la película que triunfó en el West End de Londres con libreto de Alexander Dinelaris estará en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid hasta el día 29, dirigido por Federico Bellone. Se presenta con un elenco de 20 artistas encabezado por Octavi Pujades (Frank Farmer), Mireia Mambo (Rachel Marron) y Sonia Egea, (Niki Marron).

Dónde Espacio Ibercaja Delicias. Cuándo hasta el 29 de mayo. Cuánto desde 16 euros

«El musical es bastante fiel a la película, se ha respetado la historia y el momento cronológico de los años 90, con los cambios lógicos del cine al teatro y que la cinta, aunque estuviese ambientada en el mundo de la música, no era un musical», explica el actor protagonista Octavi Pujades. «Solo había 3 o 4 canciones y aquí son 16 temas seleccionados del repertorio de Whitney Houston, muy bien escogidas para que encajen perfectamente en el devenir de la historia. Ha sido un trabajo minucioso para encontrar la canción justa y dónde ponerla para complementar el relato sin cortar el ritmo y potenciarlo. Lo que hace grande un musical es la buena conexión entre libreto, canciones, música y coreografías y eso se ha conseguido». Con todo ello, asegura Pujades, «el musical es un homenaje a ella, el hilo argumental es “El guardaespaldas”, teatro de texto donde se cuenta una historia, pero la música es un gran tributo a la figura, la obra y el talento de Whitney Houston, que forma parte de la banda sonora vital y emocional de mucha gente de los 90, aunque tenemos público de todas las edades –señala– porque engancha tanto como lo hizo la película».

«Mi personaje como Frank Farmer –explica el actor–, es uno de esos papeles un poco a la contra, un tipo ya retirado porque está harto y cansado, que acepta este último trabajo que lo pone en contacto con un mundo totalmente opuesto a él, que es serio, taciturno, hosco incluso, y este choque hace al personaje muy atractivo. Se enamora de la protagonista y esa implicación emocional le hace perder eficacia y objetividad. Tiene ese punto de héroe clásico que llega en el peor momento, podrían haber sido felices, pero ya es tarde para él. Es una de esas historias de final agridulce que siempre dejan un pellizco en el corazón». Por otro lado, «la química en el escenario con Mireia Mambo es total», afirma. «Por exigente que seas, pocos peros se pueden encontrar a su excelente trabajo como cantante, bailarina y actriz. Mireia pone el listón muy alto como Rachel Marron, a pesar de haberse incorporado en marcha porque este papel era de Chanel Terrero antes de la pandemia y lo dejó porque estaba en otros proyectos, entre ellos Eurovisión. Entonces se incorporó –explica– con poco tiempo para adaptarse, pero hizo un trabajo realmente encomiable desde el principio». A Pujades no le sorprende el éxito de Chanel «porque hace muy bien lo que se exige en el teatro musical, tener muchísimo talento para cantar, bailar e interpretar a la vez, no solo una canción, sino un musical entero. Chanel es una profesional brutal, una persona generosísima, con unas ganas de aprender tremendas y un talento gigantesco y lo bonito es que ahora lo ha visto el mundo entero», concluye.