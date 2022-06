Comerse La India junto a la maternidad de O’Donnell

Como ya les he contado en más de una ocasión, es bueno alejarse de los circuitos habituales para encontrar propuestas gastronómicas interesantes más allá del barrio de las Letras, el de Salamanca o el entorno de nuestro pulmón verde, El Retiro. El hambre y las ganas de probar cosas nuevas han llevado a este cronista hasta Haveli (situado en la calle O’Donnell, 46), muy cerca de la maternidad más famosa y popular de la capital de España. Es esta una zona no muy de paso, que no está tan cerca del WiZink Center como para que sea un sitio perfecto para ser destino culinario antes o después de un concierto.

Purista

Pero este indio, con vocación de alta cocina, es un buen lugar para los amantes de la cocina india más purista: presumen de preparar recetas del sur de su país de origen y del Punjab, región de la que proceden. La India es un inmenso país de cocinas diversas con elaboraciones distintas sobre la filosofía del curry como común denominador. Al frente del restaurante está Singh Sukhwinder, cocinero con amplia experiencia en el mundillo: además de haber trabajado en el Benarés de Londres y Madrid, es el dueño de Doli, otro restaurante indio que funciona muy bien en Diego de León.

Su hijo, Sunny, le acompaña en la cocina, en la sala y también se maneja bien en la coctelería de este espacio, de interior elegante y sofisticado, que quiere convertirse en un lugar para comer bien y, cuando la noche ya es para los noctámbulos, para beber y posturear un poquito y escuchar música moderna. Además, tienen terraza, espacio muy disfrutable ahora que Madrid, por el momento, ha dejado de ser un tandoori de personas.

Curry de cordero

Como les comentaba, en su carta encontrarán algunas especialidades meridionales del subcontinente, como el curry de cordero o de pescado con leche de coco y las gambas con chile, jugo de limón y puré de tomate picante. Se trata de una carta muy extensa, con numerosos entrantes, sopas, especialidades de tandoori (ese horno que hace delicioso casi todo lo que toca) y un sinfín de currys de pollo, cordero y pescado. Los paladares inquietos no deben perderse su cordero con oro de 24 kilates. En el apartado goloso, no faltan los lassi (batidos de fruta y yogur) y los helados exóticos, como el de frutos secos o el de mango.

En el apartado de bebidas, además de las consabidas cervezas indias, hay una carta de vinos españoles bien pensados para armonizar con los intensos sabores. El punto de picor es (me contaron que es más picante que Doli); ellos elaboran sus propias especias, que adquieren en grano y mezclan y tuestan a placer. Si son saludables, prueben sus tés (desde los indios a los negros con frutas o especias) o los cócteles sin alcohol; y sin beben (les recomendamos moderación), prueben sus tragos, clásicos o de autor y con guiños exóticos.

Un estupendo pedazo de la India entre nosotros para ir disfrutando y conociendo una cocina central en las felicidades del planeta. Todo con aire a Madrid.

Haveli

Dónde calle O’Donnell, 46. Madrid

Teléfono 910344072

Haveli