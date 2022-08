Estos son los libros más demandados en las bibliotecas de Madrid

La Comunidad de Madrid ha realizado durante el primer semestre del año un total de 1.077.427 de préstamos gratuitos de libros: 615.767 en las 15 bibliotecas públicas de gestión autonómica y 461.660 desde la plataforma digital eBiblio, lo que supone casi 6.000 diarios de media. Estas cifras reflejan un aumento de hasta el +37% y el +5%, respectivamente, con respecto a las logradas en el mismo periodo de 2021.

El Gobierno regional ha invertido 2,7 millones de euros anuales en la renovación de los catálogos de estos centros culturales públicos. Respecto a las preferencias de los lectores, los más solicitados de enero a junio han sido De ninguna parte, de Julia Navarro, y Lo que la marea esconde, de María Oruña. Otros títulos son El italiano, de Arturo Pérez Reverte; Sira, de María Dueñas; y Carmen Mola con La Bestia, La Nena o La novia gitana. Entre todas estas novelas se mantiene como uno de los ensayos más prestados El infinito en un junco, de Irene Vallejo. En cuanto al público infantil, en el ranking de este intervalo aparecen Doraemon, de Fujiko F. Fujio; Naruto, de Masashi Kishimoto; Érase una vez el cuerpo humano, de Ramón Llobet Colomé; Animalotes, de Aaron Blabey; y ¡Esto es el colmo!, de Jeff Kinney.

Entre las películas y series más demandadas destacan Patria y los largometrajes Las niñas, dirigido por Pilar Palomero, y El padre, de Florian Zeller. Las preferencias en música se decantan hacia el grupo Vetusta Morla y su disco Cable a tierra y por Billie Eilish y When we all fall asleep? Por último, en referencia a documentos multimedia, los métodos de aprendizaje de idiomas copan las peticiones con el inglés la lengua más solicitada.

13.000 libros y más de 6.000 películas gratis en eBiblio

La plataforma eBiblio es un servicio online de préstamo gratuito de libros electrónicos al que se accede con solo tener el carné de alguna de las bibliotecas públicas o bibliobuses de la región y disponer de contraseña como usuario. La Comunidad de Madrid cuenta con más de 13.000 títulos de interés en diversos idiomas y formatos: publicaciones periódicas, audiolibros y libros electrónicos, así como una colección de cine con más de 6.000 documentos audiovisuales. Este fondo documental se ha incrementado durante el primer semestre de 2022 con unos 2.200 títulos y casi 12.000 licencias de libros electrónicos, periódicos y revistas por parte de la Subdirección General del Libro.

Durante este año los títulos más demandados en eBiblio han sido La Bestia, de Carmen Mola; Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez-Garnica; Hammet, de Maggie O’Farrell; El italiano, de Pérez-Reverte y Los vencejos de Fernando Aramburu. En cuanto a los audiovisuales se realizaron 15.354 préstamos y más del 56% utilizó la aplicación móvil como medio de lectura. Entre las revistas más solicitadas están El mueble, Cocina fácil o Brico. La Comunidad de Madrid tiene en la actualidad a más de medio millón de inscritos para el sistema de préstamos: 459.277 usuarios inscritos en sus bibliotecas públicas, a los que se suman los 64.548 de eBiblio.