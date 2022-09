El Campus del Videojuego de Madrid acoge el primer evento físico de PlayStation España desde 2019

El Campus del Videojuego reanuda la partida este mes de septiembre tras el periodo estival. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que, a través del Área de Economía, Innovación y Empleo, promueve la industria del videojuego y fomenta la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo en el sector, ha acogido hoy la presentación de The Last of Us, remasterización de uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos en el mundo de las videoconsolas.

En el acto, primer evento físico que PlayStation España celebra desde 2019, ha participado el delegado del área, Miguel Ángel Redondo, quien ha señalado la necesidad de impulsar este tipo de iniciativas, “apostando por los creadores y desarrolladores para evitar que el talento del sector salga de España”. En ese sentido, ha asegurado que hay que potenciar “este ecosistema existente en el sector, en el que cerca del 60 % de las titulaciones y grados existentes en España están en Madrid”.

Redondo se ha referido a la programación del Campus del Videojuego que arranca este 1 de septiembre y que tanto en 2022 como en 2023 “centrará la atención del sector en los grandes eventos, la puesta en marcha de ciclos formativos y el lanzamiento de una liga municipal de eSports”.

Madrid, referente internacional en el sector

El Campus del Videojuego se concibe como un equipamiento municipal en el que desarrollar actividades relacionadas con el videojuego con el fin de convertirse en un referente nacional e internacional en creación de empresas, generación de conocimiento y formación en esta materia, centrando sus esfuerzos en impulsar una actividad económica relacionada con la creación cultural. Se trata de una actividad creativa con un gran potencial de creación de empleo de calidad con profesionales de alta cualificación.

Con este campus, el Ayuntamiento promueve la realización de diversas actividades como mentorización, coworking, asesoramiento, captación de inversiones, creación de un museo del videojuego y de una liga municipal eSports y realización de todo tipo de eventos de carácter nacional e internacional que impulsen esta industria.

Un espacio físico para una industria potente del sector virtual

El Campus del Videojuego se conforma además como un espacio físico-virtual para impulsar la creación de nuevas empresas y el crecimiento de otras existentes junto con la organización de actividades eSports y el apoyo a la formación y la colaboración con la universidad.

Para ello, la Junta de Gobierno de 15 de abril de 2021 aprobó la actualización del Programa Operativo de Rehabilitación de Cuatro Pabellones de la Casa de Campo de Madrid y cambió su denominación pasando a denominarse ‘Programa Operativo de Implantación del Campus del Videojuego de Madrid’ en varios edificios rehabilitados, situados en la Casa de Campo en el distrito de Moncloa Aravaca: Pabellón ICONA II, Pabellón Ministerio de la Vivienda- Exposiciones y Pabellón ICONA I.