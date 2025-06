Ayuso carga contra el PSOE en la Asamblea: "Les veo un poco atascados, igual necesitan algún fontanero más"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó este jueves a la portavoz del PSOE en Asamblea de Madrid, Mar Espinar, como "la portavoz de la mafia" y consideró que "la veo algo atascada", por lo que le preguntó "si necesitan algún fontanero más".

Así lo afirmó durante su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde afeó las imágenes de ayer, que "sonrojaron a España entera", con "la cloaca pegándose con el fango en directo". La presidenta regional criticó la mafia que "está atentando contra jueces, contra la Guardia Civil, contra la prensa, que investiga la corrupción de su partido, del número uno, del número dos, del tres, los que iban todos juntos en el mismo cochecito y la corrupción de todo su entorno político, de sus decisiones políticas".

Mientras, criticó que "la directora de la Guardia Civil, el señor Marlaska y el presidente del Gobierno se esconden y no sale ni siquiera a defender al Cuerpo a dar explicaciones y le ponen a ustedes de florero aquí, que no ha pasado por una urna, que no ha pasado por un congreso y le hacen pasar por ese bochornoso papel de ser la portavoz de la mafia"

Ayuso se dirigió a la bancada socialista diciéndoles que "son una vergüenza para el mundo" y añadió que la prensa extranjera estos días "nos abochorna a todos contando el escándalo que supone desde arriba hasta abajo toda la cúpula del Gobierno maniobrando y todas las cloacas del Estado representado por una fontanera que acabó pegándose con comisionistas, que solo faltaba Koldo y Ábalos fumándose un puro detrás. Esa es la imagen que dejan ustedes ante el mundo".

Conferencia de presidentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que no se pondrá ningún pinganillo en la Conferencia de Presidentes de este viernes y ha acusado al Gobierno de España de hacer "provincianismo con el secesionismo catalán", ya que ha asegurado que se trata de "una corruptela que no piensa pagar desde la Comunidad de Madrid".

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, la dirigente regional ha afirmado que expectativas de cara a esta reunión tiene "pocas", ya que ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las utiliza para su "gloria", si bien ella asistirá "por coherencia".

"Queremos escuchar a los presidentes autonómicos que, insisto, son los protagonistas de este día. Por no desairar a los catalanes, porque si siempre reivindicamos la presencia del Estado en Cataluña, pues ahora haremos exactamente lo mismo", ha subrayado.

Si bien ha resaltado que le dirá al Gobierno que lo que está pretendiendo es "una absoluta golfada" y que todo lo que le tengan que decir en los pasillos en español "o lo dicen dentro en el mismo idioma" o se saldrá.

"Ya veré lo que haré con esos pinganillos, ya les digo que no me los pienso poner. Porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán", ha denunciado.

Díaz Ayuso ha puesto el foco en la importancia de hablar de vivienda, la libertad de la educación, la energía y la convivencia de las renovables con la nuclear, mientras España "sigue sufriendo el bochorno de ocultar por parte del Gobierno que pasó con el apagón".