Donar sangre en verano en Madrid: "Con un pinchazo se salvan 3 vidas"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha visitado este sábado el Centro de Transfusión regional, donde ha incidido en la necesidad de seguir donando sangre en verano para salvar vidas: "Con un pinchazo se pueden salvar hasta tres vidas.

En Madrid, las donaciones de sangre disminuyen entre un 30% y un 40% en temporada estival, por lo que la consejera, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que "hay que garantizar que se cubran todas las necesidades sanitarias".

"La enfermedad no se va de vacaciones, las cirugías no se van de vacaciones, los accidentes no se van de vacaciones, con lo cual, hay que donar", ha asegurado Matute.

La trascendencia de la sangre se refleja en que, por ejemplo, un trasplante de hígado precisa entre 30 y 200 entregas, y llega hasta 250 en el caso de las enfermedades graves. En la región, hasta 38.000 unidades de este tejido -formado por una parte líquida, el plasma y otra sólida, que incluye distintos tipos de células- pueden ser requeridas cada año para de cirugías.

En este sentido, Matute ha agradecido "su solidaridad" a los madrileños que se han acercado a donar, ya que cada año se necesitan 225.000 bolsas de sangre en la actividad que se realiza en los centros sanitarios de la región.

Además de en el propio Centro de Transfusión en la capital, se puede donar los hospitales públicos 12 de Octubre, Clínico de San Carlos, Gregorio Marañón, Infanta Leonor, La Paz, La Princesa, Niño Jesús, Ramón y Cajal y Santa Cristina de Madrid.

También en los centros hospitalarios de El Escorial; Fuenlabrada; Getafe; Móstoles; Henares (Coslada); Sureste (Arganda del Rey); Tajo (Aranjuez); Infanta Cristina (Parla); Infanta Elena (Valdemoro); Infanta Sofía, (San Sebastián de los Reyes); Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares); Puerta de Hierro (Majadahonda); Rey Juan Carlos (Móstoles); Severo Ochoa (Leganés), y Torrejón.

Desde el centro han recomendado a todas las personas que se acerquen a donar que, ante las altas temperaturas, se hidraten bien "antes y después del proceso". "Sé que somos solidarios y que donamos no solo sangre, sino también órganos y por eso, somos pioneros", ha concluido la consejera.