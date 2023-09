«Caso censo»: «Me cabreó no poder votar porque quería un cambio»

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tiene previsto poner en marcha un servicio de atención preferente a los 4.544 vecinos a los que se dio de baja en el ceso electoral sin su consentimiento con el anterior mandato y que el actual equipo de Gobierno considera «ilegal». Las bajas se hicieron, además, sin completar el procedimiento correspondiente como ha podido constatar LA RAZÓN a raíz de contactar con algunos de los afectados.

Es el caso de Nacho, residente en el barrio de los Tempranales desde hace doce años. El 28-M acudió a votar al mismo colegio electoral en el que lo había hecho siempre y se quedó estupefacto al comprobar que no figuraba en la lista del censo. «Primero me quedé sorprendido, pero luego me indigné muchísimo. El presidente de la mesa electoral me dijo que podía ir al Ayuntamiento a reclamar, que había una persona de guardia por si había algún contratiempo. Y eso hice. Me personé allí y cual fue mi sorpresa cuando me dijeron que en la dirección de mi casa estaba empadronada otra persona que no era yo y que se había hecho sin mi consentimiento y sin notificarme nada. Pregunté cómo era posible eso y qué papeles había presentado esa persona para acreditar que vivía en mi casa. Es más, pedí que me dieran su nombre y apellidos. No lo hicieron y acudí a la Comisaría de Policía a poner una denuncia. Allí me volvieron a remitir al Ayuntamiento e hice un escrito de queja. Aún estoy a la espera de respuesta. Eso sí, me volví a empadronar y a mí me pidieron que lo justificara: llevé un recibo de la luz y hasta la escritura de mi casa», relata.

Nacho tampoco pudo votar el 28-M y aún no puede evitar indignarse cuando se acuerda de lo sucedido. «Me dio mucha rabia porque tenía muchas ganas de votar. Es muy fuerte que empadronen en tu casa a otra persona y, encima, si hubiera pedido al Ayuntamiento, como un alquiler social, por ejemplo, no me lo hubieran concedido porque no estaba empadronado. ¡Y yo sin saberlo!».

En una situación similar se vio Lucía, una administrativa de 45 años nacida en el municipio, que acudió a votar a su colegio el 28-M con una razón poderosa: «Quería que hubiera un cambio de gobierno en San Sebastián de los Reyes porque los que habían estado en los últimos cuatro años gobernando no me parecía que lo hubieran hecho bien (PSOE-Cs). Además, mi padre, votante convencido del PP, había fallecido hace dos meses. Le prometí antes de morir que votaría al PP. Por eso mi afán era ejercer mi derecho al voto no solo por mí, sino también por mi padre», detalla a LA RAZÓN.

En su colegio electoral la dijeron que no figuraba en la lista del censo. Rauda acudió al Ayuntamiento. «Me fui con mis hijos y estuve dos horas hasta que encontré a una persona de guardia. No me supieron dar explicaciones de lo ocurrido: “A veces pasa...”, fue la contestación que obtuve. Otro funcionario del ayuntamiento que estaba escuchando lo que ocurría me extendió un certificado con un sello del Ayuntamiento que garantizaba que yo era residente en San Sebastián de los Reyes porque pagaba todos mis impuestos, según figuraba en otra base de datos. Corrí de inmediato a mi colegio electoral y presenté el papel en la mesa donde me tocaba votar. Pude ejercer mi derecho y, al fin, pude respirar después del accidentado día».

No tuvo la misma suerte Gonzalo, dependiente de comercio, que también se vio en la misma situación. Tras asegurarle que no podía votar por no figurar en el listado, también acudió al Ayuntamiento a hacer una reclamación, pero no tuvo tanta suerte como Lucía. Nadie le extendió ningún papel que certificara que pagaba sus impuestos en el municipio. «¿Cómo es posible que haya desaparecido del censo cuando llevo votando en el mismo colegio electoral 14 años?, pregunté. La respuesta fue que todo dependía de un programa nuevo que estaba haciendo un barrido y que yo había sido eliminado. Con el enfado de no poder votar me fui a mi casa sin más explicaciones. Ahora ya estoy empadronado y lo he solucionado todo», relata. Según relata el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, dar de baja a una persona lleva su trámite. Se precisan tres resoluciones: una de incoación; otra de suspensión y otra definitiva de baja. Además, «hay que intentar notificar al menos dos veces al interesado y, si esto no es posible, finalmente la baja se publica en el padrón», detallan. Sin embargo, "en ningún caso se cumplió la totalidad del trámite", subrayan fuentes municipales.

Bajas indebidas

La desaparición del padrón de 4.544 personas ha supuesto la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses de dos funcionarios. Vecinos por Sanse, cuyo portavoz, Miguel Ángel Perdiguero, ha sido vicealcalde en los últimos cuatro años en los que se produjeron las bajas, ayer envió un comunicado en el que acusa al actual gobierno de Lucía Fernández (PP) de «crear una cortina de humo para no hablar del incumplimiento de su promesa de “limpieza de choque” cuando solo quedan 12 días para cumplir los cien días de mandato.