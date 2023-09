Choque Almeida-Marlaska por la DANA

La DANA ganó fuerza ayer en Madrid a la par que arreciaba el choque político por los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que auguraban una tarde de domingo de fuertes tormentas por la DANA, que luego acabó descargando de madrugada y a lo largo de la mañana de ayer.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pidió a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que «afine» los pronósticos meteorológicos por la credibilidad de cara a los ciudadanos y por los perjuicios económicos que se generan. Y es que Almeida había pedido «encarecidamente» a los madrileños quedarse en casa y salir solo «si era imprescindible» ante el inminente riesgo de precipitaciones con las que se iba a batir el récord del último medio siglo. Nunca antes Aemet había enviado una previsión de semejantes características que hacía prever algo parecido a una filomena lluviosa. De ahí que el regidor pidiese a los madrileños que extremaran la precaución ante una situación inédita en la región. La lluvia caída fue menor de lo esperado. De ahí la preocupación de Almeida después de su petición a la ciudadanía. «Me preocupa por la credibilidad que podamos tener ante los ciudadanos. Creo y pido que, en la medida de la posible, la Aemet afine los pronósticos. No se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronóstico se produjo en la mañana y a mediodía se mantenía superando con mucho la mayor precipitación histórica», dijo tras participar en el homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias. No obstante, el alcalde de la capital defendió que el Ayuntamiento «cumpliera con su deber y responsabilidad ante la previsión de que se registrasen fuertes lluvias en la capital. Sobre todo cuando «desde la Aemet indican que en la capital se va a dar un suceso anómalo con 120 litros de agua por metro cuadrado. Porque ¿qué hubiera pasado en la ciudad de Madrid si el Ayuntamiento no hubiera tomado todas las medidas y se hubieran cumplido las previsiones», se preguntó.

Almeida remató el asunto mostrando su coincidencia plena con las palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno, que había señalado la importancia de reflexionar sobre las alertas que lanza la Aemet y de estar muy seguro antes de que un organismo público lanzara una alerta de «peligro extremo». Pero las declaraciones de Martínez-Almeida, como tampoco las de Juanma Moreno, no dejaron indiferentes al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, quien puso en valor los pronósticos de la agencia estatal por sus previsiones «cada vez más científicas». «Se ha hecho un diagnóstico serio de la DANA», sentenció. «En materia de Protección Civil y Emergencias frivolidades cero». Después se fueron sumando otros líderes de la izquierda, como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien echó en cara al alcalde de Madrid su «falta de lealtad institucional. No puede poner en cuestión las previsiones». «Gracias a los sistemas de alerta, en la ciudad de Madrid no ha habido ninguna víctima ni ningún fallecido. Al final de lo que se trata cuando hablamos de previsiones es de que, de alguna manera, tomemos las medidas necesarias para que desde las administraciones minimicemos los riesgos». Si bien admitió que «está bien mejorar los sistemas de previsión para poder perfeccionar las actuaciones», informa Ep. De paso, envió el recado a Almeida de que mejorase los sistemas de prevención de la ciudad ante el cambio climático. «Desde el grupo municipal vamos a seguir demandando al Ayuntamiento que se tome en serio la emergencia climática», concluyó.

Otro de los asuntos que han generado polémica es el sistema de alertas masivas ante situaciones de catástrofe de Aemet en español y en inglés (Es-Alert). El sistema se seguirá empleando y ayer, desde la Comunidad de Madrid justificaban su uso con el argumento de que ya se utiliza en otros países, como EE UU al igual que en otros países europeos. Es más, su aplicación está regulada a través de una directiva europea, según fuentes del Gobierno regional.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, defendió su legalidad. «Estos anuncios que se promovieron a través de los teléfonos móviles por radiofrecuencia por radio no son teléfonos. Nadie ha utilizado datos personales de ningún teléfono de ningún ciudadano y es una alerta que funciona en muchísimos países y que tienen todas las comunidades autónomas a su disposición», dijo tras anunciar que iba a solicitar la declaración de zona catastrófica para los municipios del suroeste afectados por la DANA.

Efectos del Dana M. Roselló La Razón

Zona catastrófica

Los portavoces de otros grupos políticos también defendieron la activación de la alerta de la Comunidad de Madrid que se realizó durante el domingo, como es el caso de la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Entre otras cosas porque «no era una falsa alarma. Es más, pidió al Gobierno de Díaz Ayuso que agilice los mecanismos precisos para que se pueda tramitar lo antes posible la solicitud de declaración de zona gravemente afectada. «Es la manera de hacer frente con garantías a esta complicada situación», subrayó.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, también respaldó la actuación de la Comunidad de Madrid durante su visita al punto de mando que la ASEM112 instaló en Aldea del Fresno, una de las localidades más afectadas por las fuertes precipitaciones. «En este momento hay que reconocer y apoyar la labor de la Consejería, de la Dirección General y cómo se ha actuado estos días con diligencia por parte de todos los servicios que han actuado. Traslado todo mi apoyo al Gobierno de la Comunidad de Madrid y creo que ese esfuerzo ha merecido mucho la pena», dijo Lobato.