El derecho de ir a la peluquería por las tardes, según Podemos

Lo que más me gusta de Podemos es que, cuando creo que ya no me van a poder sorprender con una idea más demencial, cuando estoy segura de que han tocado techo, siempre aparece uno de los suyos, generalmente gritando y con el ceño fruncido, con una idea más loca. Digo loca por no decir estúpida. En realidad, tampoco sería estúpida la palabra. ¿Hay algún sintagma que defina a la ocurrencia enunciada en voz alta por alguien convencido de que el de enfrente es idiota? Si no lo hay, habría que inventarlo. Urge.

La última (penúltima, seguro, no creo que tarden en soltar otra mayor), esla propuesta de creación de una Empresa Municipal de Cuidados para que las mujeres puedan ir a la peluquería.

Porque nosotras, dice una rubia con gafas (no voy ni a buscar su nombre), también tenemos derecho a ir donde nos dé la gana por las tardes. Todo de esta frase me inquieta. No sé cuándo no pudimos ir a donde nos daba la gana y mucho menos cuándo no pudimos hacerlo por las tardes. ¿Qué les pasa a las tardes femeninas para que sea necesario que el Estado se encargue de que podamos ir a donde nos dé la gana? Y, suponiendo que se crea esa empresa… ¿Qué ocurre si yo, como mujer con derecho a la libre circulación, quiero ejercerlo por la mañana? ¿Y si en lugar de a la peluquería quiero ir a otro sitio? ¿Si quiero ir al taller mecánico soy menos mujer? Todo esto me crea muchas dudas pero no sé si preguntarle a la rubia con gafas o me abroncará si le digo que yo ya voy a donde me da la gana, por las mañanas y por las tardes. Por las noches, incluso. A ver si es que estoy haciendo algo mal.