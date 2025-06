Un incendio calcina al menos 100 coches en una campa en Madrid

Un incendio de pasto en la tarde de este sábado en la localidad madrileña de Algete se ha extendido hasta un descampado en el que hay más de 100 vehículos aparcados, calcinando por el momento, a al menos, 30 turismos, y obligando a desplegar un total de 17 medios para la extinción del fuego.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad Madrid, poco después de las 18.00 horas el Centro de Emergencias ha recibido una primera llamada avisando de un incendio de pastos en la avenida Víctimas del Terrorismo, del municipio de Algete.

Inmediatamente después, el 112 ha derivado el aviso a los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han activado varias dotaciones.

Cuando han llegado han comprobado que el incendio había saltado de la zona de pastos a una campa de más de 100 vehículos en la que ya había bastantes de ellos, unos 30, que estaban siendo afectados.

En el lugar, donde hay una gran columna de humo, están trabajando para apagar el incendio 15 medios terrestres y otros dos aéreos de bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales de la Comunidad de Madrid, así como agentes forestales de la Comunidad de Madrid.

Los esfuerzos se han concentrado hasta el momento en confinar el incendio en los vehículos ya afectados, que no afecta a más vehículos de la campa y que no se extienda a una nave próxima que también podría haber salido ardiendo. También hay un dispositivo sanitario preventivo del Summa 112 que no ha tenido que intervenir ya que no hay heridos, según ha detallado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.