Los jueces se equivocan

Hace algunos días hemos leído que la ex consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, una mujer eficaz, ha sido exculpada de las denuncias que le costaron la dimisión hace 8 años. La oposición le acusó de beneficiarse personalmente de unas informaciones que elaboraba una empresa contratada para Internet. Igualmente, han sido exculpados, los últimos ayer, un elevado número de cargos del PP, muchos de los cuales han tenido muchos disgustos durante 8 años por algo que al final ha sido nada.

Los denunciantes que se dedican a la política, tanto de izquierdas como de derechas, saben que la mayor parte de estas denuncias terminará en el archivo, pero no les importa acudir al juzgado porque saben que tendrán éxito en todos los medios. La verdad les importa poco. La Justicia menos. Hace años, algunos periódicos se hincharon de publicar páginas y páginas sobre el llamado «Caso Majadahonda», porque querían enganchar a personas cercanas a Aguirre cuando fue ella la que envió a gente de su confianza a echar a los chorizos que se habían hecho con el Ayuntamiento. Al final, el asunto quedó sobreseído y los periódicos batalladores dejaron en un «breve» el archivo. Los periodistas nos equivocamos y pocas veces lo reconocemos.

Los jueces también. ¿O no es una equivocación tener imputada a una señora inocente 8 años? ¿O destrozar una familia por las tensiones que provoca una denuncia donde te piden cárcel? ¿O hundir la economía personal porque el partido no te paga el abogado? Para luego decir: no había nada.

Los chorizos del PP, o de cualquier partido, a la cárcel, pero señores jueces/as, trabajen ustedes más deprisa si quieren que se llame Justicia a lo que ustedes administran e inocentes a los inocentes.