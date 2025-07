Leganés 25-40: sembrar hoy la ciudad de mañana

Leganés es hoy mucho más que un punto en el mapa del sur de Madrid. Es una ciudad que sabe bien de dónde viene, que no se conforma con el presente y que mira de frente al futuro. Ese futuro lo hemos llamado Estrategia de Transformación y Desarrollo Leganés 25-40. Un proyecto que no es solo un plan urbanístico ni un puñado de viviendas o carreteras, es una estrategia de ciudad. Es, ante todo, la vía para que nuestros hijos —y los hijos de nuestros hijos— vivan en una ciudad moderna, cuidada, conectada y llena de oportunidades.

Cuando uno tiene el honor de ser alcalde de casi 200.000 vecinos, aprende rápido que gobernar no es improvisar ni limitarse a ir apagando fuegos. Es planificar. Anticiparse. Y decidir con valentía qué Leganés queremos dejar cuando ya no estemos en ese despacho. Lo fácil sería mirar para otro lado, dejar pasar los años y que se las apañen los que vengan detrás. Pero no va conmigo.

La ciudad tiene fortalezas que debemos saber exprimir. Nuestra ubicación es privilegiada: somos la Puerta de Madrid, a un paso de la capital, con conexiones que ya quisieran muchos. Tenemos uno de los transportes públicos mejor valorados de Europa, más de 20 parques —somos el municipio con más zonas verdes urbanas de toda la Comunidad— y una universidad que atrae a miles de estudiantes y talento cada año. Todo esto es palanca. Y hay que moverla.

Pero también tenemos deberes. El primero, sin duda, la vivienda. Hoy hay jóvenes y familias que quieren quedarse en Leganés y no encuentran dónde. Por eso estamos levantamos 350 viviendas públicas para alquiler y venta; y en los próximos 2 años queremos lanzar 450 viviendas en régimen de alquiler de características similares al Plan Vive de la Comunidad al que nos queremos sumar. Y ya lo digo: no es suficiente, lo sé. Pero es un paso firme.

Y no nos quedamos ahí. Junto a la Comunidad de Madrid vamos a poner en marcha uno de los proyectos más ilusionantes de esta estrategia: la creación de un nuevo gran barrio que se llamará Leganés Puerta de Madrid. Hablamos de un millón de metros cuadrados de desarrollo residencial, con 3.800 viviendas de distintos tipos: vivienda libre, protegida y más de 1.500 viviendas asequibles en alquiler para jóvenes y familias. Un barrio innovador, sostenible, con el 40% del suelo reservado a zonas verdes y espacios públicos, y con la colaboración público-privada como fórmula para hacerlo realidad. Porque queremos responder de verdad a la demanda de vivienda y dar oportunidades de futuro a quienes quieren quedarse a vivir aquí.

También queremos que Leganés sea referente tecnológico. No todo el mundo sabe que pusimos en marcha el primer clúster de Inteligencia Artificial de España, con más de 40 empresas. Ahora vamos más allá: la ampliación de Legatec – Distrito de Innovación que destinará más de un millón de metros cuadrados para empresas que generen empleo de calidad aquí, para que nuestros jóvenes no tengan que buscarse la vida fuera. Me entendéis.

Este plan no olvida lo que somos. Tenemos barrios que necesitan un buen empujón. Plazas que piden vida. Vecinos que quieren volver a sentir orgullo de sus calles. Por eso hablamos de Corazón de Barrio: rehabilitar viviendas, modernizar plazas, conectar zonas. Queremos barrios vivos, con comercio local, cultura, deporte y vida de barrio de toda la vida.

Y no olvidamos nuestras áreas industriales. Polígonos como Butarque, que fueron motor en los 70, hoy necesitan resetearse. Butarque 4.0 abrirá la puerta a usos mixtos, zonas verdes y actividad económica compatible con la vida residencial. Ideas nuevas para impulsar superficies que se han quedado obsoletas. De igual manera tenemos que dinamizar terrenos que llevan demasiado tiempo parados y son arcos de oportunidad para proyectar ciudad y que nuestros vecinos cumplan sus sueños.

Hay quien dice que planificar a 15 años vista es soñar despierto. Que es humo. Les digo: miren alrededor. Hace 15 años, Leganés apenas ha cambiado. En los próximos años no vamos a quedarnos quietos. Queremos que cada metro cuadrado cuente y que cada barrio forme parte de algo mayor.

Nada de esto lo vamos a hacer solos. Necesitamos a todos: Comunidad de Madrid, empresarios, vecinos, asociaciones, familias. Y, por supuesto, un Ayuntamiento que cumpla y que no pierda el tiempo en broncas estériles. Aquí estamos para poner suelo, agilizar licencias y facilitar que las cosas pasen.

Recuerdo una frase que le escuché al arquitecto y urbanista Alfonso Vegara, que me gustó: “Cuando una ciudad tiene proyecto, tiene magnetismo”. Hoy Leganés tiene proyecto. Y sí: tenemos magnetismo. Y un gobierno decidido a empujar hasta el final.

No va de grandes frases. Va de sumar cada semana una noticia buena. Cada día poner una piedra. Hacer que crezcan las oportunidades mes a mes. De que en 2045, cuando alguien pasee por Leganés, pueda decir: Mereció la pena.

A todos los que quieran sumar, les digo: estamos preparados. La ciudad está en marcha. Y no hay vuelta atrás.