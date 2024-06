Madrid acoge la final de las ligas municipales de deportes electrónicos

Madrid acoge este fin de semana la final de las 'Esports Series Madrid', las ligas municipales de deportes electrónicos impulsadas por el Ayuntamiento de la capital, con la celebración de dos eventos: el desenlace de Junior Esports y la gran final de los torneos municipales.

Este viernes a partir de las 10 horas, el Campus del Videojuego acogerá una nueva edición de Junior Esports, el campeonato destinado a la participación de institutos madrileños, que iniciará los eventos del fin de semana con las finales de Rocket League y League of Legends.

Más de 200 niños de nueve colegios de Madrid apoyarán a sus compañeros de clase en las finales y visitarán las instalaciones del Campus del Videojuego de Madrid in Game, donde podrán disfrutar de charlas y talleres y vivir el pulso de esta industria pujante desde dentro.

Asimismo, el sábado desde las 9 horas, se celebrarán las semifinales de las competiciones de League of Legends y Valorant y la final de Clash Royale. El desenlace de League of Legends y Valorant se decidirá a partir de las 15.30 horas. Este evento podrá ser seguido en vivo desde el canal de Twitch de Madrid in Game.

La final de Fortnite, disputada en formato dúos, se celebrará de forma online el 2 de julio y se retransmitirá en directo por el canal de Twitch del streamer y caster SujaGG a las 18 horas. Estas citas coronarán a los vencedores de los campeonatos que llevan cuatro meses disputándose desde que arrancase la última temporada de 'Esports Series Madrid' en febrero.

Los encuentros tendrán lugar en el Esports Center del recinto, sede oficial de la Esports Series Madrid y un centro de entrenamiento para jugadores y clubes totalmente gratuito y abierto a la ciudadanía de lunes a domingo.

Las ligas, gratuitas y abiertas, ayudan a potenciar entre los participantes valores como el trabajo en equipo, la creación de estrategias en tiempo real, la actitud competitiva y responsable y el desarrollo profesional de los jugadores amateur para crear una comunidad con usuarios de todo el país.

Más de 15.000 participantes

La 'Esports Series Madrid' nació en 2023 con el objetivo de fomentar la profesionalización de los jugadores amateurs y el desarrollo de "una comunidad competitiva sana y segura". Desde su puesta en marcha en marzo de 2023 y tras una primera temporada, más de 15.000 participantes han competido en ellas.

Un éxito que "evidencia el interés de la sociedad madrileña y española por los eSports, al mismo tiempo que fomenta el uso responsable del consumo de los videojuegos", según ha asegurado el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño.

Con esta competición, "los amantes de los deportes electrónicos cuentan con un punto de encuentro común en el que disfrutar y conectar con otros jugadores de la ciudad".

La segunda temporada de las 'Esports Series Madrid 2024' comenzará en septiembre. Los jugadores interesados en participar pueden ir preparándose para la competición de manera gratuita en el Esports Center del Campus del videojuego de Madrid in Game, que cuenta con equipos de alta gama, consolas de última generación y tabletas a disposición de los interesados todos los días de la semana.