Madrid activa el lunes, y por 3 meses, las 150 plazas para personas que pernoctan en Barajas

El Ayuntamiento de Madrid activará este lunes y a lo largo de tres meses, hasta el 20 de octubre, el dispositivo de emergencia con 150 plazas que ofrecerá alojamiento y atención social a personas que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, situado en el recinto del centro de acogida Pinar de San José, en el distrito de Latina.

El Consistorio ha destinado 930.000 euros a la puesta en marcha del recurso, coordinado por Samur Social, que estará abierto desde las 20 horas de la tarde a las 8 horas de la mañana todos los días de la semana. Una veintena de las 150 plazas se verán complementadas con servicio de centro de día, es decir, 24 horas.

Los usuarios tendrán cena de dos platos (uno frío, el otro más consistente) y se llevarán al día siguiente un picnic. Para llegar hasta el recurso, el Ayuntamiento facilitará a los usuarios un título de transporte, como el abono, financiado por el Consistorio. Podrán hacer uso de los servicios de lavandería, consigna y ropero.

Este dispositivo es la materialización del compromiso alcanzado con Aena por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado desde las instalaciones el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

El delegado de Políticas Sociales, José Fernández, supervisa el dispositivo de emergencia del Ayuntamiento para los sinhogar del Aeropuerto de Barajas. J.P.Gandul Agencia EFE

La intervención social se llevará a lo largo de la mañana, hasta más allá de las 15 horas. "Para nosotros es básico este trabajo de intervención social para dar esa salida a la vida autónoma o al recurso que corresponda", ha subrayado Fernández. Se ofrecerá un itinerario de intervención social individualizado y personalizado con el objetivo de ofrecerles apoyo en su salida a vida autónoma o de favorecer su acceso a la red municipal de atención a personas sin hogar, a recursos especializados en el tratamiento de adicciones, centros de mayores, de salud mental u otros adaptados a su perfil y necesidades.

Serán recibidas personas con las que trabajen los equipos de calle del Ayuntamiento, que estén empadronadas en Madrid o en seguimiento de los Servicios Sociales municipales. "No hay intervención social si no es voluntaria", ha recordado el delegado, en cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

Censo de Barajas

Para poder ofrecer una respuesta adecuada a la situación que se vive en Barajas, el delegado ha vuelto a insistir "en la necesidad de ese censo por parte del aeropuerto, tal y como se comprometieron, básico para seguir dando salida. Ahora mismo las personas que van a ser derivadas son aquellas que están con los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid", ha destacado el delegado. "Almeida no se pone de lado sino que responde a los problemas", ha asegurado.

El censo está siendo retrasado por una cuestión "puramente administrativa de protección de datos" pero, ha insistido, resulta fundamental, por lo que esperan contar con él "a la mayor brevedad posible".

Sin contar con el censo, el Ayuntamiento trabaja en este dispositivo con datos del mes de junio. Entonces eran 119 personas las que atendieron los equipos de calle municipales. "En el primer semestre del año 17 ya han salido a la vida autónoma" accediendo a los centros y programas de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, ha cuantificado Fernández.

El delegado ha puesto el acento en la importancia de la "lealtad institucional", como la mostrada por el Consistorio "ante un problema que ha sucedido en la ciudad de Madrid pero que no es responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid".

"Yo no voy a engañar a nadie, este es un problema que no es de fácil resolución. Lo sabemos, el sinhogarismo no es fácil pero, sobre todo, no hay que ocultarlo, hay que dar la cara", ha defendido José Fernández.