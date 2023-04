Pueden guardar esta columna por si un día quieren sacarme los colores: voy a darle la razón a Juan Carlos Monedero. Por esta vez y sin que sirva de precedente, como aquello de que hasta el reloj estropeado acierta la hora al menos una vez al día, Monedero tiene razón y yo se la tengo que dar porque es lo justo: Madrid mola mucho cuando todo el mundo (menos uno mismo) se va. Eso y que no hay mayor placer que una terracita con un libro. Bueno, alguno hay pero no son para comentar en las columnas. Aunque solo sea por eso, estoy muy a favor de las fiestas de guardar. Aún más cuando facilitan un puente y la mayoría de la gente, gente de bien toda ella, se puede ir a la playa o al pueblo o a donde sea que va la gente que se puede ir porque libra. Yo, como integrante del gremio de autónomos y pringados, no libro nunca. Por eso me encanta el Madrid vacío, el huérfano de suertudos con vacaciones remuneradas y días de asuntos propios. Ahí es cuando Madrid se vuelve desacomplejadamente propia y las cañas están más ricas y el sol acaricia sin picar y no se echa de menos ni a nada ni a nadie. Yo estos días me pongo muy católica porque a alguien tengo que dar las gracias por esto y a Robocop me encomiendo solo por urgencias. A veces me pregunto si no seré más politeísta que atea, como soy más feudalismo que demócrata. Pero eso es otra historia. El caso es que Monedero tiene razón y este Madrid es un lujo. El pero que le pongo es a su postureo, ese hacerse el guapo y el joven y el interesante para la foto. Hijo, disfruta. Que os pierde el gesto a los que todo lo apostáis al gesto.