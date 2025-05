Policía Municipal: la menor atropellada por el coche policial sufrió una caída que provocó el accidente

El Ayuntamiento anunció que el atestado era «inminente». Y, efectivamente, se conoció en la tarde de hoy. De acuerdo a la Policía Municipal de la capital, el atropello a una niña por parte del coche oficial del jefe de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, se produjo después de que la menor sufriera una caída, lo que habría provocado el siniestro.

En un comunicado, el cuerpo policial aclara que basa su atestado a partir de los testimonios de dos testigos y del propio conductor del vehículo. Este se realizó el día 29 de abril a las 13:03, un día después de los hechos, en cumplimiento del plazo de 24 horas que la ley permite para elaborar el parte estadístico de accidentes, informa Efe.

La madre aseguró a los agentes que, según iba cruzando la calzada desde la acera con los números pares a los impares, el vehículo en el que viajaba Rodríguez, a su paso por el paso de peatones, golpeó con la parte trasera la rodilla de la niña, provocando su caída al suelo, lo cual no coincide con el testimonio de los testigos.

«Cuando el vehículo sobrepasó (el paso de cebra), la mujer adulta tiró del brazo de la menor, provocando su caída, descartando el atropello inicial, sin poder determinar que la menor hubiera podido ser golpeada por la parte trasera lateral del vehículo», señalan. Fue entonces cuando el conductor «se percató de la caída de una menor en mitad de la calzada», cuando estaba sobrepasando el paso de cebra.

El comunicado explica que no se hizo la prueba de alcoholemia al conductor porque, debido a la complicada situación derivada del apagón que ese día afectó a España –el accidente se produjo el lunes 28–, no se solicitó la presencia de un coche dotado con etilómetro. Esta decisión se debe a que, de acuerdo a los agentes, el conductor del coche de Rodríguez «no presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas». De hecho, señalan que ese mismo día hubo 23 accidentes, de los que en 18 de los casos no se hizo control a los conductores.

Durante la mañana, antes de conocerse el resultado, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, apuntaba a una responsabilidad por parte de Rodríguez. «Obviamente, nos hubiera gustado enterarnos por el director general de Policía Municipal del incidente», dijo. «Valoraremos la confianza del director general teniendo en cuenta que nos transmitió el incidente en un momento posterior», añadió.