El reparto del voto por correo se complica en Madrid por una nueva ola de calor

Si hay algo a lo que los carteros están muy atentos estos días es al tiempo y, en concreto, a las previsiones y alertas de calor del Instituto Nacional de Meteorología (Aemet). Entre otras cosas porque la jornada laboral se acorta, si hay algún aviso meteorológico, en un momento en el que se cuadruplica la carga laboral por el reparto de la propaganda electoral y del voto, a la vez que hay que ocuparse del reparto del correo ordinario. En concreto, en la jornada de mañana, las labores de reparto se reducen dos horas, si hay alerta naranja, de tal manera que ningún cartero está en la calle a partir de las 13:00 horas. Lo mismo ocurre con los que trabajan en horario de tarde. Nadie sale con el carro a hacer el reparto antes de las cinco, cuando de forma habitual lo hacen desde las tres. La medida forma parte del protocolo aprobado por el Gobierno de reducción de la jornada laboral durante el verano para algunos profesionales como carteros, albañiles, guías turísticos o agricultores incluido dentro del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de las Temperaturas sobre la Salud.

En una semana electoral y decisiva como la próxima, la preocupación ha crecido entre los profesionales de Correos de Madrid, a la vista de las alertas meteorológicas que se prevén. Si ya esta semana ha habido varios avisos, los termómetros volverán a subir en el arranque de la próxima. Habrá una nueva ola de calor desde el lunes, un día en el que en Madrid llegaremos a los 41 grados (la alerta naranja se activa a partir de los 39 grados). Y no será solo una cuestión puntual, porque la previsión es que el martes el calor siga apretando. «El martes también habrá valores elevados, por lo que posiblemente vuelvan a emitirse avisos por altas temperaturas desde el lunes», explica a LA RAZÓN Miguel Ángel Pelacho, delegado territorial de Aemet en Madrid. Ayer ya hubo aviso amarillo por temperaturas máximas en toda la Comunidad de Madrid (34 en la Sierra, 36 en el área metropolitana, 38 en el sur), hoy baja unos grados la máxima, pero a partir del lunes vuelven a subir. «Casi con toda probabilidad habrá aviso naranja el lunes y el martes puede que continúe. La previsión para el resto del verano no se sabe actualmente con esta certeza, pero la tendencia es que los meses de julio, agosto y septiembre sean más cálidos y húmedos de lo normal», detalla el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid.

«Todos pensamos que la semana que viene va a ser terrible porque el viernes acaba el plazo de reparto de la propaganda electoral. Estamos agobiados porque se cuadruplica el trabajo, se reduce la jornada y el trabajo que realizan los nuevos contratados es mínimo», lamenta Pedro, un cartero del distrito centro.

Correos asegura que desde la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio, «se están adoptando todas las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas durante los procesos electorales. Ha formalizado 20.240 contrataciones de refuerzo desde el 30 de mayo en toda España y se están poniendo todos sus recursos tecnológicos, logísticos y humanos al servicio del proceso». Sin embargo, a pie de oficina los trabajadores opinan que el rendimiento de los nuevos contratados no es tan alto porque son personas que no tienen experiencia y ni los carteros ni los jefes de las distintas unidades tienen tiempo para enseñarles. Por eso el trabajo que realizan es mínimo», añade. A esta circunstancia se une el hecho de que con un calor más intenso «el rendimiento del cartero no puede ser el mismo con 38 grados que con 40 porque necesitas parar, es agotador».

Además de la propaganda electoral de todos los partidos, las solicitudes de voto por correo han aumentado de manera exponencial en Madrid. Las presenciales dirigidas a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral registradas hasta ahora se elevan a 454.877, mientras que las realizadas vía web son de 173.112, lo que suma un total de 627.989, según los datos facilitados por Correos.

Un verano más cálido y húmedo

Junio ha sido un mes más cálido y húmedo de lo normal, pero la previsión es que ocurra lo mismo en lo que queda de julio, el mes de agosto y el de septiembre, según las previsiones de Aemet. Ayer ya hubo aviso amarillo por temperaturas máximas en toda la Comunidad de Madrid (34 grados en la Sierra, 36 en el área metropolitana, 38 en el sur), pero habrá una nueva ola de calor la semana que viene. Miguel Ángel Pelacho, delegado territorial de Aemet en Madrid, asegura que aunque las temperaturas máximas de estos días pasados de julio están varios grados por encima de la media de las temperaturas máximas y las mínimas algunos grados también por encima de la media de las mínimas, «no es infrecuente que ocurran este tipo de situaciones en verano, asociadas normalmente a olas de calor. Cuando cesa la ola de calor o los eventos de temperaturas elevadas entonces las máximas y las mínimas vuelven a tener valores más cercanos a los normales». Así, por ejemplo, asegura que el sábado y el domingo las máximas tendrán valores más normales de la época del año.

