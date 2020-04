Hacer sentadillas con problemas de rodillas

Las sentadillas son un ejercicio básico y uno de los más beneficiosos que existen, incluso cuando se hacen sin peso, solo con el corporal. Además de fuerza, ayudan a desarrollar flexibilidad y una buena postura. Las culturas donde la sentadilla es una postura habitual de descanso, como en Asia o África, tienen menos problemas de espalda y mejor movilidad. Al contrario, los occidentales no estamos acostumbrados y esto debilita nuestras articulaciones, especialmente las rodillas, tobillos y caderas. Entonces viene el dilema: las sentadillas fortalecen las rodillas pero no puedo hacer sentadillas porque me duelen las rodillas. La solución es la progresividad. Un ejercicio para comenzar son las sentadillas desde una silla o un banco, e ir poco a poco usando un banco más bajo. Las zancadas son otro magnífico ejercicio que se puede hacer sin peso, manteniendo el torso recto, y que fortalecerá toda la cadena del movimiento, desde los tobillos hasta las lumbares. Poco a poco, una vez conseguido cierto rango de movimiento, se puede añadir peso sujetando dos mancuernas para hacer estos mismos ejercicios.