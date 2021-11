El sector ecológico se reencuentra en BioCultura Madrid

En el momento de retornos que la sociedad está viviendo, no podía faltar el de BioCultura. La feria de referencia del sector ecológico tuvo que hacer un obligado paréntesis en 2020; pero, también, como tantos otros, vuelve a sus citas anuales. Primero, en julio en Barcelona; y ahora en Madrid, en su 36ª edición. Desde ayer y hasta el domingo el reencuentro está servido.

Los organizadores de la feria, la Asociación Vida Sana, con su directora Ángeles Parra a la cabeza, «esperamos que la asistencia de público sea casi como en la normalidad prepandémica». La expectativa es que acudan 35.000 visitantes, y para que se celebre con las condiciones adecuadas han creado un espacio seguro con menos expositores, ampliación de pasillos para permitir la distancia de seguridad, ventilación, y limpieza y desinfección reforzadas.

«Hay muchas ganas de celebrar el éxito del sector ecológico, -subraya Parra-. Hemos visto cómo la pandemia ha sido un motivo de reflexión para muchas personas sobre qué le estamos haciendo a nuestro planeta y a nuestra salud, y muchos han comenzado a dar pasos hacia la salud, la sostenibilidad y la seguridad». La directora de BioCultura no se basa solo en su impresión personal, «lo vemos también en los datos del estudio de sostenibilidad ‘Who cares, who does 2021′: entre 2019 y hoy el porcentaje de hogares ecoactivos ha crecido 6 puntos, hasta el 22 por ciento». Por eso, asegura que «es un buen momento para que los que llevamos 40 años siendo ecoactivos, prediquemos más claro y más alto las ventajas de consumir productos ecológicos».

Acuden 420 expositores y, como en anteriores ediciones, los de alimentación y agricultura ecológicas y cosmética eco-natural certificada son los más numerosos, el 57 y el 12 por ciento respectivamente. Otros, bienestar y salud, ecoestilo de vida, moda sostenible y casa sana, suponen cada uno del 9 al 7, por ciento.

También es la alimentación el sector que más ha crecido, evolucionado y profesionalizado, además de aumentar su cuota de mercado, dentro y fuera de BioCultura, «se lleva la palma, sí. En gran medida porque la legislación es clara y no admite el fraude. La certificación ecológica, -agrega Parra-, es muy seria y es uno de lo sellos más reconocidos por los consumidores de toda Europa. Ha crecido muchísimo, ahora hay censados 53.235 operadores, el número de hectáreas sobrepasa ya las 2.437.891 has. Somos el primer país europeo y el tercero mundial en superficie de agricultura ecológica, hay ya 10.395 industrias que transforman productos ecológicos y el sector genera 93.000 empleos».

Como directora de BioCultura, Ángeles Parra tiene una posición privilegiada para observar cuáles son los sectores con más empuje. Por ejemplo, «dentro de la alimentación ‘bio’, cobra cada vez más fuerza lo vegano y ovolacteovegeriano, lo local y artesanal. Y los productos ecológicos para niños también están tirando muy fuerte». Y, envolviéndolo todo, «es muy importante destacar que estamos asistiendo a una gran re-evolución en el packaging, huyendo del uso de plásticos, del sobre-embalaje, hacia sistemas de verdad compostable o biodegradables en poco tiempo en la Naturaleza».

Otros sectores también están experimentando un gran crecimiento, se les podría llamar ‘emergentes’, «la cosmética ecológica, sin duda está ascendiendo muchísimo. Y el textil sostenible, que dentro de poco tiempo también va a estar ya por todas partes. Llevan otro ritmo, pero tienen una demanda cada vez más creciente».

BioCultura también se presenta como «todo un manual para el cambio que nuestro planeta necesita». Así, hay previstas sesiones para aprender a leer las etiquetas y evitar caer en el greenwashing y sobre cómo diferenciar conceptos como cosmética natural, ecológica, vegana, cruelty free y zero waste; jornadas profesionales Bio2B sobre envases de plástico y desarrollo de packaging sostenible; y sesiones sobre ganadería extensiva, etiquetado de alimentos ecológicos, etc. Por su parte, la zona de restauración tendrá oferta Km0, y entre los showcookings habrá un taller para evitar el desperdicio alimentario, por ejemplo.