«Cambiamos de ritmo, pero no de hábitos»

Por Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes. La piel salada después del baño en el mar; el olor a fruta recién cortada; tomarse un aperitivo al aire libre… El verano -y las vacaciones- suponen una pausa muy necesaria para todos nosotros, un paréntesis en nuestra rutina que nos ayuda a reconectar con nosotros mismos: levantarnos con menos prisa de la habitual, descubrir paisajes marcados en el mapa, probar sabores nuevos, caminar descalzos, olvidarnos del reloj... Es tiempo de reencuentros, de atardeceres, de playas, montañas y pueblos que huelen a tradición. Cambiamos de ritmo, escenarios y costumbres.

Las vacaciones son el momento perfecto para reafirmarnos en nuestros valores, en ser ejemplo ante la mirada de nuestros hijos o hermanos, ante el oído atento de un amigo... Precisamente, en medio de esa desconexión, hay gestos cotidianos que no deben desaparecer. Al contrario: adquieren aún más sentido. Porque los paisajes que nos enamoran también necesitan ser protegidos, y cuidar de nuestro entorno hoy nos permitirá disfrutar de él mañana.

Por eso, hay hábitos que no deberían depender de dónde estemos, sino de quiénes somos, como es el caso del reciclaje. En Ecoembes llevamos más de 25 años trabajando por llevar este hábito a las casas españolas, por concienciar en torno a la importancia de ver los residuos como recursos. Ese mensaje ha ido calando poco a poco, y ya son muchos los hogares que declaran tener más de tres cubos para separar sus residuos.

Reciclar se ha convertido en parte de nuestra rutina, como apagar la luz o cerrar el grifo, y el verano no debe ser un tiempo de excepciones. Más aún en nuestro país, que durante esta temporada recibe a millones de visitantes. La gestión de los residuos es esencial, no solo para preservar, sino también para servir de ejemplo. Si como sociedad apostamos por una actitud responsable, quienes nos visitan lo perciben. Podemos animar a los turistas a seguir reciclando, si ya lo hacían, o a sumarse a este hábito, si aún no lo habían incorporado.

Contamos con más de 600.000 contenedores amarillos y azules para reciclar, con más de 53.000 puntos donde seguir separando nuestros residuos allá donde vayamos y, además, cada vez hay más alojamientos y destinos que comparten con nosotros, Ecoembes, que el único futuro posible es aquel en el que no haya residuos. El compromiso existe: solo necesitamos mirar con intención y entender que reciclar también es una forma de practicar turismo responsable.

Sin embargo, lo contrario, por desgracia, también sigue ocurriendo. Las imágenes de playas repletas de basura tras celebraciones como la noche de San Juan nos demuestran que disfrutar no puede ser sinónimo de ensuciar. El impacto ambiental de nuestras decisiones no desaparece con la marea, y el reto de minimizar nuestra huella, especialmente en espacios protegidos, nos interpela a todos. Es ahí donde la educación ambiental juega un papel fundamental, recordándonos que tanto niños como adultos tenemos mucho que aprender, y aplicar, sobre la protección de nuestro entorno.

Ahora bien, la conciencia ambiental no se limita al reciclaje. Se extiende a todo lo que hacemos. Reutilizar los objetos del verano pasado antes de comprar de forma irreflexiva. Apostar por el producto local, elegir opciones reutilizables, dejar el coche aparcado... en definitiva, pensar en clave global, en el futuro, y no solo en el ahora sin importar cómo.

Reducir, reutilizar y reciclar son conceptos que no deben irse de vacaciones, nos tienen que acompañar allá donde vayamos y sea la época que sea. Por eso, otro verano más cambiamos de aires, de paisajes y de rutina, pero conservamos las actitudes que nos definen e inspiran. Cambia la estación, pero no el compromiso. Cambia todo, para que nada cambie.