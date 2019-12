Micromovilidad es una de las palabras del momento. Pero ¿qué significa exactamente y cómo está cambiando nuestro concep- to de transporte? ¿Qué es la micromovilidad? Es un término que se utiliza para describir me- dios de transporte que sirven para recorrer distancias cortas, normalmente «el primer o el último kilómetro» de un trayecto. Según un estudio del McKinsey Center for Future Mobility, alrededor del 60% de los viajes en coche que se realizan en todo el mundo son de menos de 8 kilómetros, y en ellos se podrían aplicar soluciones de micromovilidad.

Publicidad

¿Dónde se utiliza?

Debido a los cambios demográficos y al crecimiento de la población mundial, las ciudades evolucionan a un ritmo vertiginoso. Cada semana se establecen en las ciudades 1,3 millones de personas de media. En 2030, el número de «megaciudades» (áreas urbanas con más de 10 millones de habitantes) habrá aumentado hasta 43,12másquehoyendía,yen 2040seesperaqueel65%de la población viva en ciudades. Crear soluciones de micromovilidad es mucho más que fabricar un producto. «Las ciudades quieren buscar soluciones en colaboración con las empresas. No basta con poner un montón de patinetes en la calle. Estamos haciendo un gran esfuerzo para colaborar con las administraciones locales», afirman desde el area de digitalización de Seat.

¿Cuándo se utiliza la micromovilidad y por qué es tan importante? Hoy en día vemos crecer exponencialmente ante nuestros ojos los entornos urbanos. La micromovilidad será una pieza clave para resolver los retos asociados a este cambio en al menos dos áreas: la preocupación por el medio ambiente y el ahorro de tiempo. Pongamos un ejemplo. Carla va en coche hasta un aparcamiento situado en la entrada de la ciudad. A partir de allí, utiliza el patinete que lleva en el vehículo para desplazarse hasta su oficina. «Se busca ahorrar tiempo y ganar comodidad, y todo ello respetando el medio ambiente».

¿Cómo se aplica?

Publicidad

Las soluciones de micromovilidad incluyen vehículos ligeros, como patinetes, bicicletas u otros medios de transporte pequeños que, por lo general, son eléctricos. «Los productos de micromovilidad son importantes para los clientes privados, pero también para los operadores de uso compartido. Para desarrollar esta generación futura de pro- ductos, tenemos en cuenta a ambas partes. Según la hora del día, los usuarios deben poder elegir diferentes medios de transporte» señalan los responsables de digitalización de la marca. Seat ya ha presentado el patinete eléctrico eXS KickScooter desarrollado por Segway. Tras este lanzamiento, la empresa va a dar un paso de gigante hacia la micromovilidad con el lanza- miento de nuevas soluciones y vehículos como el Seat Mii con propulsión 100% eléctrica, un coche que se está presentando esta semana.