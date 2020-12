Cómo elegir el mejor seguro de moto

Por esta razón, es muy importante tener un seguro de moto actualizado que cubra cualquier tipo de incidencia y te acompañe en los momentos más delicados. En este artículo, te damos algunos consejos para contratar seguro moto de forma fácil y directa.

¿Qué seguro debo elegir?

En televisión se anuncian numeras empresas aseguradoras que prometen las mejores condiciones respecto a su competencia. Debido a la gran cantidad de anuncios, elegir el seguro que más te conviene se puede convertir en un reto. La elección de tu seguro debe contemplar aspectos como, por ejemplo, el tiempo que llevas con licencia para conducir, tu edad, el tiempo de vida de la moto y la cantidad de accidentes que has tenido recientemente. La marca comercial de la moto también puede determinar la elección de tu seguro, por lo que es recomendable consultar toda la información antes de tomar ninguna decisión.

Calcula el precio de tu seguro

Para no dar ningún paso en falso, lo mejor es calcular el precio de tu seguro. En Génesis, puedes consultar el precio que te costaría asegurar tu motocicleta. Se trata de una plataforma online intuitiva y muy fácil de usar que puede ayudarte a calcular los precios de la póliza de tu vehículo. De esta forma, no te llevas sorpresas desagradables cuando recibes la factura del seguro por primera vez. El seguro de moto puede resultar decisivo en caso de accidente o daños a terceros, por lo que es importante saber exactamente cuánto te va a costar cada año.

Proceso fácil y claro

Calcular el precio de tu seguro de moto es muy sencillo y no toma demasiado tiempo. Primero debes elegir tu marca de moto, luego el modelo y el año de fabricación. La plataforma a continuación te preguntará para qué usas el vehículo normalmente, si es para uso particular sin desplazamientos diarios, si es para uso particular a nombre de empresa, de uso particular para ir al trabajo o particular para uso profesional. Luego, debes introducir información personal como tu fecha de nacimiento, el tipo de carné de conducir y la fecha de expedición. Tras responder a otras preguntas, te enviarán el presupuesto a tu correo electrónico con total confidencialidad y sin ningún compromiso. Si eres un amante del motor no esperes para renovar el seguro de tu motocicleta y empezar a rodar. Conducir es una de las sensaciones más placenteras que existen, y asegurar tu vehículo con una empresa de confianza como Génesis es garantía de que todo saldrá bien en caso de incidencias. Siempre conduce con seguridad y con la señalización adecuada, y en la medida de lo posible, evita adelantamientos a vehículos que puedan suponer un riesgo.