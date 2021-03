¿Por qué es más peligroso conducir en España desde el inicio de la pandemia?

La crisis de ventas y la recesión económica ha frenado la renovación del parque automovilístico español, que cada vez es más viejo. Los coches que circulan por nuestras carreteras han pasado, como media, a tener de 12,7 años en 2019 a 13,23 años sobre sus ruedas a final del pasado ejercicio. Con ello, España tiene el conjunto de vehículos más viejo de todos los países de la Unión Europea, a falta de conocer las mediciones de Grecia.

Desde hace varios años, la edad del parque español va creciendo de manera constate, lo que representa un peligro para la seguridad vial y un perjuicio para el plan de reducción de gases a la atmósfera. Según la patronal de los concesionarios Faconauto, durante el pasado año se dejaron de vender unos 350.000 automóviles nuevos debido a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, lo que explica el fuerte incremento de la edad media de los coches. Y la situación no tiene aspecto de poder cambiar durante este año a la vista de la caída de las matriculaciones de coches nuevos que se va a registrar en el primer trimestre. Según los datos de Anfac, durante los primeros meses de este año se han dejado de vender unos 120.000 automóviles nuevos que habrían sustituido en nuestras calles a otros tantos coches antiguos.

Planes de ayuda

Desde todas las organizaciones empresariales del sector se ha insistido desde hace años en este problema y en la necesidad de cambiar la tendencia y, para ello, se han propuesto diferentes medidas a la administración. Ninguna de ellas ha sido atendida por el actual Gobierno que, en cambio, ha incrementado el impuesto de matriculación a más de la mitad de los coches que se comercializan, lo que ha perjudicado aún más a las ventas.

Urge, según los especialistas del sector, planes de ayuda a la compra de coches nuevos aparejados al achatarramiento de los vehículos más antiguos. Pero por el momento, estas ayudas están suspendidas. El Plan Ronove, en vigor el año pasado y que fue inoperante por estar mal concebido por el ministerio de Industria, no llegó a completar los fondos asignados. Solo se cubrieron 50 de los 250 millones previstos. Pese a las peticiones de los fabricantes, no sólo no se ha renovado el plan, sino que ni siquiera se han utilizado con este fin los doscientos millones sobrantes del ejercicio pasado. Otra de las propuestas que tendría un efecto positivo sobre el rejuvenecimiento del parque sería abordar definitivamente un cambio en la fiscalidad del automóvil, que también aceleraría la descarbonización de la movilidad.

En los cuadros puede observarse el incremento del envejecimiento del parque y las comunidades autónomas que tienen una edad media en años de antigüedad de sus coches más elevada, como Ceuta (15,8), Melilla, (15,4), o Castilla y León (13,8), mientras que los datos menos malos corresponden a Cataluña (12,1), Comunidad Valenciana (12,3) y Comunidad de Madrid (12,4). Es significativo que ninguna región española está por debajo de los doce años.

«La reactivación de los planes de incentivos, como el MOVES o el RENOVE, debe ser una de las prioridades del Gobierno para frenar este envejecimiento, dado que la edad del parque automovilístico con el paso de los meses va en aumento, poniendo en riesgo la seguridad de conductores y viandantes y retrasando la necesaria descarbonización del parque. La pandemia, además, ha frenado la venta de vehículos nuevos y con el reciente anuncio por parte del Gobierno de la ampliación del Plan Moves II con 20 millones de euros a repartir entre aquellas comunidades autónomas que han agotado su presupuesto, no es suficiente porque está enfocado únicamente al vehículo eléctrico, tecnología que aún está madurando en convivencia con otras. Es importante, por tanto, afrontar la renovación del parque y dinamizar el mercado mediante planes de achatarramiento y una reforma fiscal que penalice a los vehículos más antiguos y que más contaminen. Por otra parte, estamos trabajando con el Gobierno en el Plan MOVES III no solo para el incremento de las partidas sino también para que los miles de vehículos eléctricos automatriculados por los concesionarios tengan salida en el mercado», señaló Juan Luis Fernández, responsable de Asuntos Públicos de Faconauto.

Por su parte, el Renault Mégane y el Volkswagen Golf fueron los coches más demandados en el mercado de segunda mano el pasado mes de febrero, según un estudio de la plataforma Coches.net que pone además de manifiesto el envejecimiento del parque automovilístico español.